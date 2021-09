Descubre y maneja asentamientos planetarios y explora más opciones de construcción en Frontiers, la nueva expansión de No Man's Sky.

No Man's Sky lanza Frontiers, su nueva expansión gratuita

No Man's Sky

Es bien sabido que No Man's Sky no fue recibido de forma positiva ni mucho menos cuando se lanzó, en gran parte por su falta de contenido. Pero a lo largo de los años llegaron enormes actualizaciones gratuitas que lo convirtieron en el juego que fue prometido por Sony y Hello Games desde un principio. Ahora, llegó la más reciente, Frontiers.

La desarrolladora anunció que Frontiers, la nueva expansión que ya está disponible para descargar, traerá asentamientos "al estilo Mos Eisley de Star Wars" a ciertos planetas. Los jugadores podrán visitarlos, convertirse en su alcalde, y hacerlos crecer hasta que sean una ciudad.

"Cada pequeña ciudad estará llena de NPCs con sus propias tareas y problemas", explica Hello Games. "Los viajeros pueden ayudar en estos asentamientos, e incluso liderarlos. Asegura su prosperidad y felicidad futura y haz que crezcan para que sean aún más grandes".

También habrá que lidiar con los pedidos de los habitantes, y defenderlos de ciertos peligros. Para acompañar esta temática, el sistema de construcción de base ha sido rediseñado con más de 250 partes nuevas, y una interfaz más cómoda.

Hay otros cambios y agregados, como un modo llamado Cartographers que se centrará en la exploración galáctica, y nuevas "mascotas monstruosas". Si quieres experimentar todo esto, puedes hacerlo aprovechando la oferta de No Man's Sky y muchos otros juegos disponibles ahora en PlayStation Store.