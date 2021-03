Los mejores descuentos de la promoción de Megamarzo para PS4 y PS5 en PlayStation Store

Sin lugar a dudas, cada vez que tenemos una serie de ofertas es algo a tener en cuenta y echarle un vistazo para encontrar títulos más que interesantes a un precio sumamente accesible. En ésta ocasión, llegó el turno de la clásica promoción "Megamarzo" en la PlayStation Store.

Disponible hasta el 31 de marzo, los fanáticos podrán ingresar a la tienda de PlayStation para encontrar muchos juegos con descuentos que van hasta el 80% en alcunos casos. Entre estos títulos nos encontraremos algunos sumamente destacados como Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Need for Speed Heat: Deluxe Edition y Fallout 4.

Los principales juegos que encontrarás en la PlayStation Store son los siguientes:

• Assassin’s Creed The Ezio Collection >>> 70% de descuento

• Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition >>> 75% de descuento

• Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles >>> 67% de descuento

• Crash Bandicoot 4: It’s About Time >>> 35% de descuento

• Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition >>> 50% de descuento

• Dying Light >>> 35% de descuento

• Fallout 4 >>> 50% de descuento

• Far Cry New Dawn >>> 35% de descuento

• FIFA 21 Champions Edition PS4 & PS5 >>> 60% de descuento

• Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition >>> 35% de descuento

• Need for Speed Heat Deluxe Edition >>> 75% de descuento

• The Sims 4 >>> 75% de descuento

• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition >>> 75% de descuento

• Watch Dogs 2 >>> 80% de descuento

Estos y más descuentos se pueden ver en la PlayStation Store y estarán disponibles para todos los fanáticos hasta el 31 de marzo.

Hora de ahorrar⏰



La promoción Megamarzo ya llegó a PlayStation Store: https://t.co/pYigvbd78M pic.twitter.com/rOhp3FPSGF — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) March 17, 2021

