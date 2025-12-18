Mientras Marino Hinestroza anunció que se va de Nacional, esto dijo Alfredo Morelos de su continuidad

En Atlético Nacional ya hay novedades muy importantes de cara a lo que será el 2026. Tan solo pasaron unos minutos desde que llegó un nuevo título en la Copa Colombia para que Marino Hinestroza anunciara su salida y Alfredo Morelos hablara de su continuidad.

El primero en sorprender a los hinchas fue Hinestroza. Con el rumor latente que Boca Juniors, de Argentina, estaría dispuesto a poner $6 millones de dólares con bonificaciones por sus derechos deportivos, el extremo anunció su salida de Nacional publicando en Instagram que “esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más. Te llevaré por siempre en el corazón, verde querido”.

La situación de Alfredo Morelos podría terminar de la misma manera. El préstamo de los servicios del delantero acaba en Atlético Nacional el 31 de diciembre de 2025 y Santos de Brasil, dueño de sus derechos deportivos hasta diciembre de 2026, no quiere un préstamo bajo las mismas condiciones de asumir el 70 por ciento del salario. Busca una venta y aquí se complica todo para el equipo colombiano porque el club brasileño estaría pidiendo casi $5 millones de dólares por Morelos.

Esto dijo Alfredo Morelos sobre su continuidad en Atlético Nacional

Alfredo Morelos y Marlos Moreno en Atlético Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Estamos trabajando, estamos trabajando. Las ganas están y las oportunidades están. Hay que trabajar súper duro, no es nada fácil, pero nada… Como te digo, todo con sacrificio y humildad, las cosas se dan. Siempre que me han preguntado si me quiero quedar en Nacional, yo soy feliz acá. He disfrutado, siempre he tenido la oportunidad de marcar gol, ganar títulos, cuatro títulos es importante para mi carrera, y nada… Seguir ojalá hasta el final y Dios quiera que se dé todo de la mejor manera“, respondió Morelos cuando le preguntaron si iba a continuar en Nacional.

Lo último que se sabe sobre el futuro de Morelos en Nacional

La periodista Pilar Velásquez, del canal Win Sports, no solo publicó en X que Billy Arce y Joan Castro salen de Atlético Nacional para 2026, también informó que el equipo ‘Verdolaga’ evalúa alargar el préstamo de Camilo Cándido y que la continuidad de Alfredo Morelos va bien, pero no están cerradas las cosas para quedarse.

En resumen