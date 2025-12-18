Mientras siguen las investigaciones por el fallecimiento de Mario Pineida, se revelan detalles de lo que iba a ser su futuro profesional para la siguiente temporada. El lateral tenía avanzadas conversaciones con otro equipo de LigaPro tras dejar Barcelona.

Según la periodista Catalina García de Teleamazonas, la familia de Pineida confirmó que Emelec negociaba al jugador ecuatoriano para el 2026. Pineida quería salir por los meses impagos en los amarillos.

Mario Pineida era uno de los jugadores que no entraban en planes para Ismael Rescalvo en el armado del Barcelona 2026. Muchos aseguraban que Pineida tenía el sueño de jugar en Emelec.

Horas antes del hecho, los jugadores y directiva de Barcelona lanzaron un comunicado cruzado. Los futbolists reclamaban cuatro meses de salario mientras que la directiva mejores resultados.

Queda pendiente definir si Barcelona saltará a la cancha con sus titulares vs. Independiente del Valle o si se guardarán algunos ante el duro momento que vive el club.

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego procedieron a disparar, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

Publicidad

Publicidad

ver también Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida

Tweet placeholder

En resumen

Emelec negociaba el fichaje de Mario Pineida para la temporada 2026 antes de su fallecimiento.

El lateral no formaba parte de los planes del entrenador Ismael Rescalvo en Barcelona SC.

Mario Pineida fue atacado fatalmente en Samanes 4 tras ser interceptado por dos hombres en motocicleta.

Publicidad