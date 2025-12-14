Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro a falta de una fecha

La LigaPro tiene aún una fecha por jugarse y todo se definirá en la jornada final, tanto clasificados a Libertadores como a Sudamericana.

Por Gustavo Dávila

La LigaPro jugó su penúltima jornada este fin de semana, y pese a que ya se definió a Independiente del Valle como campeón, la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana está en suspenso. Barcelona SC y Liga de Quito definen el segundo cupo directo en la última fecha.

Liga de Quito cayó en su visita a Loja contra Libertad, y tras la victoria de Barcelona ante Orense, los ‘toreros’ toman el 2do puesto de la tabla temporalmente. Para tranquilidad de los ‘albos’, en el peor escenario posible tendrán que jugar fase 2 previa a los grupos.

U. Católica perdió contra Independiente del Valle y no tiene opciones de ir a Libertadores vía LigaPro, aún así los ‘Camaratas’ enfrentarán a Liga de Quito en la final de Copa Ecuador por el cupo de Ecuador 4.

El que se quedó sin opciones ya de torneo internacional para el 2026 es Emelec, su única chance era que Barcelona quede en 4to lugar de LigaPro pero ya no pasará,

En el hexagonal de Copa Sudamericana son Macará, Aucas y Deportivo Cuenca pelean por el último cupo. Los ambateños solo necesitan un punto para clasificar, Aucas necesita ganar y que Macará pierda para ocupar su lugar y los azuayos necesitan ganar y una derrota de los dos primeros.

En el descenso ya están sentenciados Vinotinto y Técnico Universitario por resultados deportivos y se sumaría El Nacional por la vía administrativa tras tres sanciones FEF.

Así se jugará la última fecha de LigaPro

Los clubes que aún pelean por clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana jugarán los siguientes partidos:

  • Independiente del Valle vs. Barcelona SC
  • Liga de Quito vs. U. Católica
  • Aucas vs. Macará
  • Deportivo Cuenca vs. Emelec
En resumen

  • Independiente del Valle ya se definió como campeón de la LigaPro en la penúltima jornada.
  • Barcelona SC y Liga de Quito definirán el segundo cupo directo a Copa Libertadores en la última fecha.
  • Macará solo necesita un punto para clasificar a Copa Sudamericana, mientras que Emelec ya no tiene opciones.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
