Inter Miami hará una visita a Colombia el 31 de enero del 2026 para enfrentar al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Uno de los temas pendientes era conocer los precios de las entradas y ya revelaron cómo quedará la boletería.

Las populares norte y sur tendrán un costo de 400 mil pesos colombianos (105 dólares americanos) mientras que la oriental general tendrá un precio de 800 mil pesos colombianos (216 dólares).

Luego vendrá la occidental general cuyo precio asciende hasta los 2 millones de pesos colombianos (más de 500 dólares), esto a falta de confirmación oficial por parte de los organizadores.

Las críticas no tardaron en llegar por parte de los hinchas, quiénes entienden lo que significa traer al astro Lionel Messi junto a otros cracks como Luis Suárez, Jordi Alba entre otros, pero que creen que estos precios son poco accesibles.

Inter Miami tendrá una gira por Sudamérica y además de Colombia tiene amistosos listos contra el Barcelona SC de Ecuador y contra el Alianza Lima de Perú.

Precios de las entradas Atlético Nacional vs. Inter Miami

Popular Norte y Sur: 400.000 pesos colombianos (COP)

Oriental General: 800.000 pesos colombianos (COP)

Occidental General: 2.000.000 pesos colombianos (COP)

