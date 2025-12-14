Ismael Rescalvo no los quiere y dos jugadores más saldrán de Barcelona en el mercado de pases 2026

Barcelona está cerca de meterse a la Copa Libertadores para la siguiente temporada y empiezan a pensar en refuerzos, para eso saben que también deben hacer espacio con salidas. Previo al partido contra Orense dieron a conocer dos futbolistas que no entraron en planes de Ismael Rescalvo.

El primero, con algo de sorpresa, es Joaquín Valiente. El volante uruguayo fue titular en gran parte de la temporada pero por su elevado costo no será comprado por Barcelona, y deberá volver a Defensor Sporting.

Extra oficialmente se conoce que el club uruguayo pide 2 millones de dólares por el pase de Valiente, cifra que la directiva no está en condiciones de ejecutar en este momento.

El segundo es Gabriel Cortez, el volante ecuatoriano al contrario nunca tuvo continuidad y su salida es casi segura. Desde octubre hay rumores de un posible interés de Aucas y El Nacional para ficharlo, aunque este último descendió a la Serie B.

Además de estos dos elementos por decisión técnica, en Barcelona podrían salir por ofertas Janner Corozo, Octavio Rivero, Leonai Souza, Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, entre otros.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

