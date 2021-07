Sony retira una publicidad de PS5 que mostraba la consola al revés

Dicen que no existe la mala publicidad, pero Sony parece no estar de acuerdo. La compañía había lanzado un comercial en las redes sociales con su consola PS5 y God of War como protagonistas, pero unas pocas horas después, este fue borrado. La razón yace en que los fans se dieron cuenta que la consola en la publicidad está al revés.

El video publicado por Sony era un típico comercial de videojuegos, con el simple fin de hacer propaganda para la nueva PlayStation y una de sus sagas más famosas. Pero poco después de que se lance, empezó a correr la voz en Twitter de que el sistema que aparece en el comercial está dado vuelta. Los más observadores se dieron cuenta de esto ya que la entrada para discos no debería estar en la parte superior.

Sony no emitió ningún tipo de comunicado al respecto, pero está claro por qué se retiró de sus redes. Puede parecer una exageración por su parte, pero lo cierto es que la empresa ha puesto mucho énfasis en cómo debe colocarse una PS5 de forma horizontal. Debe apoyarse sobre el stand, pero algunos usuarios se han quejado de que como la parte superior es plana, parece que debería ser al revés.

No es la primera vez que el diseño confunde hasta a los propios miembros de Sony. Incluso Herman Hulst, el jefe de PlayStation Studios y alguien que debería estar extremadamente interiorizado con la consola, tenía la PS5 al revés en su casa, tal como mostró en un video. Algunos pensaron que Sony hacía referencia al error de Hulst en esta propaganda, pero parece no ser el caso.

En fin, quienes tengan una PlayStation 5 y al instalarla no entiendan cuál es el lado correcto para apoyarla, deben saber que no están solos: ni siquiera aquellos responsables de su creación tienen del todo claro cómo hacerlo. Esté al revés o esté al derecho, la PS5 sigue recibiendo novedades: hace pocos días, se anunciaron mejoras en la consola para títulos como Ghost of Tsushima y DOOM Eternal.

