Atlético Nacional se enteró si fue sancionado por Dimayor tras el título de Copa Colombia 2025

Dimayor definió su postura y aclaró qué pasará con Atlético Nacional luego del título en la Copa Colombia 2025 ante Deportivo Independiente Medellín.

Por Julio Montenegro

Dimayor confirmó si sancionó a Nacional tras el título en Copa Colombia.
© Vizzor Image y X / @dimayorDimayor confirmó si sancionó a Nacional tras el título en Copa Colombia.

Las espera, por ahora, terminó… En la final de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se rompieron varias reglas del fútbol colombiano y se estaba a la expectativa si llegaría una sanción para el equipo ‘Verdolaga’. ¡Dimayor ya se pronunció!

Primero, los hinchas de Nacional lanzaron pólvora durante el partido del 17 de diciembre y esto lo castiga el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con el cierre del estadio, suspensión de tribunas y una multa que podría ir de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por este motivo, todavía no se conoce si Atlético Nacional será sancionado. Los hinchas ‘verdolagas’ también invadieron la cancha del estadio Atanasio Girardot al final de la Copa Colombia, pero tampoco se sabe si le llegara un castigo por este motivo. El pronunciamiento de la Dimayor trató de otro tema.

Dimayor anunció si sancionó a Nacional tras título de la Copa Colombia 2025

Nacional salió campeón de la Copa Colombia 2025. (Foto: Vizzor Image)

Nacional salió campeón de la Copa Colombia 2025. (Foto: Vizzor Image)

El Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la Resolución No. 131 y anunció que decreta el cierre y archivo del procedimiento disciplinario iniciado contra el Club Atlético Nacional y el señor Mario Esteban Cadavid, Delegado de su registro”. ¿El motivo? El delegado del equipo ‘Verdolaga’ estaba siendo investigado por una supuesta conducta incorrecta con el arquero Washington Aguerre, de Deportivo Independiente Medellín, en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025.

Se confirmó el día y la hora de Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana

Nacional enfrentará a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. La llave es a partido único y el equipo que gane el encuentro del miércoles 4 de marzo a las 7:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot se clasificara a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En resumen

  • La Dimayor archivó el proceso disciplinario contra Atlético Nacional y su delegado Mario Esteban Cadavid.
  • Los hinchas de Nacional usaron pólvora el 17 de diciembre e invadieron la cancha del estadio.
  • Atlético Nacional enfrentará a Millonarios el 4 de marzo a las 7:30 P.M. por Copa Sudamericana.
