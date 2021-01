Troy Baker abre la posibilidad a un nuevo juego de Daredevil

Una de las personalidades más reconocidas del mundo de los videojuegos es Troy Baker, actor de voz que interpretara personajes clásicos como Sam Drake de Uncharted, Joel en The Last of Us, Robin/Joker/Dos Caras en Batman Arkham y varios otros, y podría ser el encargado de darle voz y vida a Daredevil en su llegada al mundo de los videojuegos.

Desde hace años se habla de la posibilidad de que este Superhéroe tan controversial haga su aparición en el mundo de los videojuegos con un juego propio, algo que no se ve desde el bastante flojo título lanzado para GameBoy Advance en 2003, pero que en este 2021, o tal vez en 2022, podría hacerse realidad.

Y es que el propio Troy Baker reaccionó con unos sospechosos ojitos a un comentario de un fanático en Twitter, quien publicó lo siguiente: "Podremos tener un juego de Mundo Abierto de Daredevil con Troy Baker como él, y también con la posibilidad de jugar como Matt Murdock y poder defender gente en la corte. Incluso que tenga lugar en el mismo universo que Marvel's Spider-Man de Insomiac Games".

La posibilidad está abierta y en 2020 hubo algún que otro teaser de que el juego existe y de que ya está siendo desarrollado, pero de momento no tenemos nada oficial al respecto. Sin embargo, sería algo bastante interesante para los fanáticos de MARVEL y que le haría justicia a uno de los Superhéroes que quedaron dejados un tanto de lado.

