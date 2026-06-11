A qué hora canta Shakira “Dai Dai” en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La artista colombiana se presentará este jueves en el Estadio Azteca durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

La cuenta regresiva terminó y el Mundial 2026 ya está listo para comenzar. Uno de los momentos más esperados será la ceremonia inaugural, evento que contará con la presentación de Shakira, quien encabezará el espectáculo previo al duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La ceremonia inaugural está programada para comenzar 90 minutos antes del pitazo inicial del partido, por lo que el show arrancará a las 11:30 horas local. Durante el evento también participarán otros artistas internacionales que darán vida a una celebración marcada por la música y la identidad cultural de los países anfitriones.

Shakira nuevamente será parte de una ceremonia inaugural en una Copa del Mundo (Photo by Rob Kim/Getty Images for Global Citizen).

Destaca la participación de bandas y cantantes como Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional de México, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, quien cantará el himno de su país.

Si bien la organización no ha revelado el orden exacto de las presentaciones, se espera que Shakira aparezca en la parte final del espectáculo para interpretar por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

La artista colombiana compartirá protagonismo con figuras como Burna Boy, en una ceremonia que marcará el inicio de la Copa del Mundo y que tendrá al Azteca como escenario principal de una jornada histórica.

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Horarios ceremonia inaugural Mundial 2026

Chile: 13:30 horas

Argentina: 14:30 horas

México: 11:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Ecuador: 12:30 horas

Perú: 12:30 horas

España: 19:30 horas

Estados Unidos: EST 13:30 horas / OESTE 10:30 horas

Dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural Mundial 2026