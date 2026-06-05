Arde Francia: La imagen entre Kanté y Mbappé que desata la polémica a días del Mundial 2026

En un polémico registro se aprecia a N'Golo Kanté ignorando totalmente a Kylian Mbappé al momento de cruzar un saludo.

Como si se repitieran los fantasmas del pasado, la selección de Francia vive horas de intensa polémica luego de que un llamativo registro protagonizado por Kylian Mbappé y N’Golo Kanté se viralizara por redes sociales y dejara un manto de especulaciones sobre una posible ruptura de camarín a días del arranque del Mundial 2026.

Durante la previa del amistoso ante Costa de Marfil, duelo que terminó con triunfo africano por 2-1, se pudo apreciar que Kanté recorrió la fila de titulares saludando a sus compañeros en el túnel antes de salir al campo de juego. Sin embargo, cuando llegó frente a Mbappé, ambos evitaron el tradicional apretón de manos y ¡ni siquiera se miraron!.

MUNICH, GERMANY – JULY 09: Kylian Mbappe of France hands the match pennant to teammate N’Golo Kante prior to the UEFA EURO 2024 Semi-Final match between Spain and France at Munich Football Arena on July 09, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La escena generó una ola de especulaciones entre los hinchas franceses, quienes rápidamente comenzaron a hablar de una posible tensión en el camarín de los “Bleus” a pocos días del inicio del Mundial 2026.

El episodio cobra aún más relevancia porque ocurre semanas después de otra polémica entre ambos futbolistas. En el amistoso frente a Colombia, Mbappé fue captado exigiéndole a Kanté que le devolviera la jineta de capitán tras ingresar desde el banco, una actitud que generó numerosas críticas entre los seguidores de la selección francesa.

El video del escándalo entre Mbappé y Kanté

Mais les gars il se passe quoi entre Mbappé et Kanté, pourquoi ils s’évitent comme ça ??????



Pour réussir à se mettre N'Golo à dos il faut le faire quand même pic.twitter.com/GxEPqzkDfR — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 5, 2026

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En síntesis…