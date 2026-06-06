Eduardo Camavinga quedó al margen de la convocatoria de Didier Deschamps para el Mundial 2026. Para no perder tiempo, el volante optó por llevar un curso en Boston, Massachusetts.

Para nadie es ninguna novedad que Francia es de los grandes candidatos para llevarse el Mundial 2026. Con un plantel plagado de diversas figuras, hay algunas otras que quedaron fuera de las planificaciones de Didier Deschamps y una de ellas es sin duda alguna Eduardo Camavinga. Lejos de perder el tiempo, el volante optó por inscribirse en el reconocido centro Harvard Business School.

Fuente: @camavinga

Durante las últimas horas se filtró la información de que Eduardo Camavinga se inscribió en el curso The Business of Entertainment, Media, and Sports (BEMS) en las instalaciones de Harvard Business School. Esta decisión ha generado tendencia en el ámbito internacional ya que podemos entender que no todo es el fútbol en el volante, sino que también prioriza el aprendizaje intelectual.

“Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo. Agradecido por la experiencia en Harvard Business School“; fue el mensaje que compartió Eduardo Camavinga a través de sus redes sociales y con lo que evidenció que aprovecha el tiempo al máximo en estos momentos cuando tranquilamente pudo ser parte de la delegación de Francia que se prepara para disputar el Mundial 2026.

Fuente: @camavinga

¿Por qué Eduardo Camavinga no fue convocado por Francia para el Mundial 2026?

Eduardo Camavinga quedó al margen de la convocatoria de Francia para el Mundial 2026 por una decisión netamente técnica por parte de Didier Deschamps. Si bien no se dio una explicación explícita de por medio, se entiende que el comando técnico priorizó la regularidad y el buen nivel de los jugadores que actualmente ultiman detalles en la previa del debut mundialista.

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Lamentablemente para los intereses de Eduardo Camavinga, no pudo mantener un buen ritmo de competencia durante la última temporada europea con camiseta de Real Madrid. Además, las lesiones ocasionaron dicho escenario y por ende que Francia contará con jugadores que sí mostraron mayor continuidad en sus equipos, tales como Warren Zaïre-Emery en PSG y Manu Koné en AS Roma.

Fuente: Getty Images.

El fixture de Francia en el Mundial 2026

Francia vs. Senegal | 16 de junio | MetLife Stadium

Francia vs. Irak | 22 de junio | Lincoln Financial Field

Noruega vs. Francia | 26 de junio | Gillette Stadium

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