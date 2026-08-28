Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Villarreal por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza. Los detalles de la televisación.
El Alavés llegó a la tercera fecha con un triunfo contundente en el cuerpo y eso cambia el humor en Mendizorroza.
Todavía es temprano en la tabla, pero un resultado positivo puede meter a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba y dejar atrás el arranque irregular.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:30 hs
- México (CDMX): 13:30 hs
- Estados Unidos (ET): 15:30 hs
- Estados Unidos (PT): 12:30 hs
- Argentina: 16:30 hs
- Colombia: 14:30 hs
- Perú: 14:30 hs
- Chile: 15:30 hs
- España: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El equipo de Vitoria viene de goleada: 3-0 ante Getafe después de rescatar un punto en Vallecas. Con esos números quedó quinto con 4 puntos en dos partidos, una foto que pocos esperaban tan pronto en el certamen.
El Villarreal, en cambio, no logra despegar. Empató 2-2 contra el Atlético y repitió el resultado ante el Racing de Santander, así que llega con apenas 2 puntos y la décima posición, necesitado de encontrar el primer triunfo del torneo.
El historial entre Alavés y Villarreal
El historial reciente entre ambos está bastante parejo, aunque con ventaja para el Villarreal: de cinco cruces, el equipo amarillo ganó dos, el Alavés uno y hubo dos empates. En materia de goles también manda el Villarreal, que le convirtió ocho tantos al Alavés frente a los cuatro que recibió. El último antecedente, en marzo, terminó 1-1.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/03/2026
|Alavés vs. Villarreal
|1-1
|LaLiga 25/26
|10/01/2026
|Villarreal vs. Alavés
|3-1
|LaLiga 25/26
|08/03/2025
|Alavés vs. Villarreal
|1-0
|2024-25
|09/11/2024
|Villarreal vs. Alavés
|3-0
|2024-25
|10/02/2024
|Alavés vs. Villarreal
|1-1
|2023-24
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Betis
|Sábado 29 de agosto
|09:00
|12:00
|17:00
|Real Sociedad vs. Espanyol
|Sábado 29 de agosto
|11:00
|14:00
|19:00
|Sevilla vs. Atlético de Madrid
|Sábado 29 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Real Madrid vs. Málaga
|Domingo 30 de agosto
|09:00
|12:00
|17:00
|Deportivo La Coruña vs. Valencia
|Domingo 30 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Celta vs. Athletic Bilbao
|Domingo 30 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Osasuna vs. Getafe
|Lunes 31 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Barcelona vs. Rayo Vallecano
|Lunes 31 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Alavés y Villarreal se enfrentan este viernes 28 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Alavés suma 4 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 2 puntos en el torneo.