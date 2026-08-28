Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Villarreal por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza. Los detalles de la televisación.

Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza. Los detalles de la televisación.

El Alavés llegó a la tercera fecha con un triunfo contundente en el cuerpo y eso cambia el humor en Mendizorroza.

Todavía es temprano en la tabla, pero un resultado positivo puede meter a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba y dejar atrás el arranque irregular.

Horario del partido

Hora local del estadio: 21:30 hs

21:30 hs México (CDMX): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (ET): 15:30 hs

15:30 hs Estados Unidos (PT): 12:30 hs

12:30 hs Argentina: 16:30 hs

16:30 hs Colombia: 14:30 hs

14:30 hs Perú: 14:30 hs

14:30 hs Chile: 15:30 hs

15:30 hs España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Vitoria viene de goleada: 3-0 ante Getafe después de rescatar un punto en Vallecas. Con esos números quedó quinto con 4 puntos en dos partidos, una foto que pocos esperaban tan pronto en el certamen.

El Villarreal, en cambio, no logra despegar. Empató 2-2 contra el Atlético y repitió el resultado ante el Racing de Santander, así que llega con apenas 2 puntos y la décima posición, necesitado de encontrar el primer triunfo del torneo.

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El historial entre Alavés y Villarreal

El historial reciente entre ambos está bastante parejo, aunque con ventaja para el Villarreal: de cinco cruces, el equipo amarillo ganó dos, el Alavés uno y hubo dos empates. En materia de goles también manda el Villarreal, que le convirtió ocho tantos al Alavés frente a los cuatro que recibió. El último antecedente, en marzo, terminó 1-1.

Fecha Partido Resultado Torneo 13/03/2026 Alavés vs. Villarreal 1-1 LaLiga 25/26 10/01/2026 Villarreal vs. Alavés 3-1 LaLiga 25/26 08/03/2025 Alavés vs. Villarreal 1-0 2024-25 09/11/2024 Villarreal vs. Alavés 3-0 2024-25 10/02/2024 Alavés vs. Villarreal 1-1 2023-24

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Betis Sábado 29 de agosto 09:00 12:00 17:00 Real Sociedad vs. Espanyol Sábado 29 de agosto 11:00 14:00 19:00 Sevilla vs. Atlético de Madrid Sábado 29 de agosto 13:30 16:30 21:30 Real Madrid vs. Málaga Domingo 30 de agosto 09:00 12:00 17:00 Deportivo La Coruña vs. Valencia Domingo 30 de agosto 11:30 14:30 19:30 Celta vs. Athletic Bilbao Domingo 30 de agosto 13:30 16:30 21:30 Osasuna vs. Getafe Lunes 31 de agosto 11:30 14:30 19:30 Barcelona vs. Rayo Vallecano Lunes 31 de agosto 13:30 16:30 21:30

En síntesis