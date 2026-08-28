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Dónde ver EN VIVO Alavés vs. Villarreal por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza. Los detalles de la televisación.

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Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza. Los detalles de la televisación.

El Alavés llegó a la tercera fecha con un triunfo contundente en el cuerpo y eso cambia el humor en Mendizorroza.

Todavía es temprano en la tabla, pero un resultado positivo puede meter a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba y dejar atrás el arranque irregular.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:30 hs
  • México (CDMX): 13:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:30 hs
  • Argentina: 16:30 hs
  • Colombia: 14:30 hs
  • Perú: 14:30 hs
  • Chile: 15:30 hs
  • España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Vitoria viene de goleada: 3-0 ante Getafe después de rescatar un punto en Vallecas. Con esos números quedó quinto con 4 puntos en dos partidos, una foto que pocos esperaban tan pronto en el certamen.

El Villarreal, en cambio, no logra despegar. Empató 2-2 contra el Atlético y repitió el resultado ante el Racing de Santander, así que llega con apenas 2 puntos y la décima posición, necesitado de encontrar el primer triunfo del torneo.

El historial entre Alavés y Villarreal

El historial reciente entre ambos está bastante parejo, aunque con ventaja para el Villarreal: de cinco cruces, el equipo amarillo ganó dos, el Alavés uno y hubo dos empates. En materia de goles también manda el Villarreal, que le convirtió ocho tantos al Alavés frente a los cuatro que recibió. El último antecedente, en marzo, terminó 1-1.

FechaPartidoResultadoTorneo
13/03/2026Alavés vs. Villarreal1-1LaLiga 25/26
10/01/2026Villarreal vs. Alavés3-1LaLiga 25/26
08/03/2025Alavés vs. Villarreal1-02024-25
09/11/2024Villarreal vs. Alavés3-02024-25
10/02/2024Alavés vs. Villarreal1-12023-24

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. BetisSábado 29 de agosto09:0012:0017:00
Real Sociedad vs. EspanyolSábado 29 de agosto11:0014:0019:00
Sevilla vs. Atlético de MadridSábado 29 de agosto13:3016:3021:30
Real Madrid vs. MálagaDomingo 30 de agosto09:0012:0017:00
Deportivo La Coruña vs. ValenciaDomingo 30 de agosto11:3014:3019:30
Celta vs. Athletic BilbaoDomingo 30 de agosto13:3016:3021:30
Osasuna vs. GetafeLunes 31 de agosto11:3014:3019:30
Barcelona vs. Rayo VallecanoLunes 31 de agosto13:3016:3021:30

En síntesis

  • Alavés y Villarreal se enfrentan este viernes 28 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Alavés suma 4 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 2 puntos en el torneo.
redaccion-bolavip
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