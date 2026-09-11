Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la quinta jornada de la LaLiga.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Real Madrid ganó 2-1 como local ante Inter. El conjunto marcha 3° con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Betis.
Rayo Vallecano viene de ganar 3-2 como local ante Santander. El equipo ocupa el puesto 14 con 4 puntos. Antes perdió 2-5 como visitante ante Barcelona.
El historial entre Real Madrid y Rayo Vallecano
Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 27 triunfos de Real Madrid, 4 de Rayo Vallecano y 5 empates.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|09/11/2025
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
|09/03/2025
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|14/12/2024
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|3-3
|Primera División
|18/02/2024
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|1-1
|Primera División
|05/11/2023
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|24/05/2023
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|07/11/2022
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|3-2
|Primera División
|26/02/2022
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|06/11/2021
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Alavés
|Sábado 12 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Osasuna vs. Espanyol
|Sábado 12 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Athletic Bilbao vs. Elche
|Sábado 12 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Madrid suma 9 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 4 puntos en el torneo.