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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Vallecano, LaLiga
Real Madrid vs. Vallecano, LaLiga

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la quinta jornada de la LaLiga.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Madrid ganó 2-1 como local ante Inter. El conjunto marcha 3° con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Betis.

Rayo Vallecano viene de ganar 3-2 como local ante Santander. El equipo ocupa el puesto 14 con 4 puntos. Antes perdió 2-5 como visitante ante Barcelona.

El historial entre Real Madrid y Rayo Vallecano

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 27 triunfos de Real Madrid, 4 de Rayo Vallecano y 5 empates.

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Real Madrid vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
09/11/2025Rayo Vallecano vs. Real Madrid0-0Primera División
09/03/2025Real Madrid vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
14/12/2024Rayo Vallecano vs. Real Madrid3-3Primera División
18/02/2024Rayo Vallecano vs. Real Madrid1-1Primera División
05/11/2023Real Madrid vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
24/05/2023Real Madrid vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
07/11/2022Rayo Vallecano vs. Real Madrid3-2Primera División
26/02/2022Rayo Vallecano vs. Real Madrid0-1Primera División
06/11/2021Real Madrid vs. Rayo Vallecano2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. AlavésSábado 12 de septiembre06:0009:0014:00
Osasuna vs. EspanyolSábado 12 de septiembre08:1511:1516:15
Athletic Bilbao vs. ElcheSábado 12 de septiembre10:3013:3018:30
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Getafe vs. Deportivo La CoruñaDomingo 13 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Madrid suma 9 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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