Dónde ver EN VIVO Levante vs. Betis por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia. Los detalles de la televisación.

Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia. Los detalles de la televisación.

El arranque de temporada dejó a Levante contra las cuerdas y apenas hay margen para otro tropiezo en casa.

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Con un solo punto en dos fechas, el equipo granota necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más. Betis, en cambio, llega con la chance de meterse de lleno en la pelea de arriba si suma otra vez de visitante.

Horario del partido

Hora local del estadio: 17:00 hs

17:00 hs México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (PT): 08:00 hs

08:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 17:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: ESPN3 Argentina

ESPN3 Argentina Colombia: ESPN3 Colombia

ESPN3 Colombia Perú: ESPN3 Colombia

ESPN3 Colombia Chile: ESPN3 Chile

ESPN3 Chile España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

Levante todavía no encontró su versión en esta LaLiga: rescató un empate sin goles ante Osasuna pero después cayó con claridad, 0-3, frente a Espanyol. Son apenas dos partidos, pero el equipo está último en la tabla con un punto y la urgencia empieza a notarse.

El Betis, en cambio, es de los equipos que mejor arrancaron el torneo. Ganó sus dos compromisos por la mínima, primero como visitante ante Valencia y después en su cancha contra Real Sociedad, y esa efectividad lo tiene cuarto con seis puntos.

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El historial entre Levante y Betis

El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y una ventaja clara para el Betis, que ganó 15 y perdió solo 10, con 5 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo verdiblanco, con 53 tantos convertidos frente a los 42 de Levante. El duelo más reciente, de hecho, terminó con triunfo bético por 2-1.

Fecha Partido Resultado Torneo 23/05/2026 Betis vs. Levante 2-1 Primera División 14/09/2025 Levante vs. Betis 2-2 Primera División 13/02/2022 Levante vs. Betis 2-4 Primera División 28/11/2021 Betis vs. Levante 3-1 Primera División 19/03/2021 Betis vs. Levante 2-0 Primera División 29/12/2020 Levante vs. Betis 4-3 Primera División 28/06/2020 Levante vs. Betis 4-2 Primera División 24/09/2019 Betis vs. Levante 3-1 Primera División 24/04/2019 Levante vs. Betis 4-0 Primera División 17/08/2018 Betis vs. Levante 0-3 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Villarreal Viernes 28 de agosto 13:30 16:30 21:30 Real Sociedad vs. Espanyol Sábado 29 de agosto 11:00 14:00 19:00 Sevilla vs. Atlético de Madrid Sábado 29 de agosto 13:30 16:30 21:30 Real Madrid vs. Málaga Domingo 30 de agosto 09:00 12:00 17:00 Deportivo La Coruña vs. Valencia Domingo 30 de agosto 11:30 14:30 19:30 Celta vs. Athletic Bilbao Domingo 30 de agosto 13:30 16:30 21:30 Osasuna vs. Getafe Lunes 31 de agosto 11:30 14:30 19:30 Barcelona vs. Rayo Vallecano Lunes 31 de agosto 13:30 16:30 21:30

En síntesis