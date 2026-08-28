Dónde ver EN VIVO Levante vs. Betis por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia. Los detalles de la televisación.
El arranque de temporada dejó a Levante contra las cuerdas y apenas hay margen para otro tropiezo en casa.
Con un solo punto en dos fechas, el equipo granota necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más. Betis, en cambio, llega con la chance de meterse de lleno en la pelea de arriba si suma otra vez de visitante.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 17:00 hs
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 11:00 hs
- Estados Unidos (PT): 08:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia
- Perú: ESPN3 Colombia
- Chile: ESPN3 Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
Levante todavía no encontró su versión en esta LaLiga: rescató un empate sin goles ante Osasuna pero después cayó con claridad, 0-3, frente a Espanyol. Son apenas dos partidos, pero el equipo está último en la tabla con un punto y la urgencia empieza a notarse.
El Betis, en cambio, es de los equipos que mejor arrancaron el torneo. Ganó sus dos compromisos por la mínima, primero como visitante ante Valencia y después en su cancha contra Real Sociedad, y esa efectividad lo tiene cuarto con seis puntos.
El historial entre Levante y Betis
El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y una ventaja clara para el Betis, que ganó 15 y perdió solo 10, con 5 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo verdiblanco, con 53 tantos convertidos frente a los 42 de Levante. El duelo más reciente, de hecho, terminó con triunfo bético por 2-1.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/05/2026
|Betis vs. Levante
|2-1
|Primera División
|14/09/2025
|Levante vs. Betis
|2-2
|Primera División
|13/02/2022
|Levante vs. Betis
|2-4
|Primera División
|28/11/2021
|Betis vs. Levante
|3-1
|Primera División
|19/03/2021
|Betis vs. Levante
|2-0
|Primera División
|29/12/2020
|Levante vs. Betis
|4-3
|Primera División
|28/06/2020
|Levante vs. Betis
|4-2
|Primera División
|24/09/2019
|Betis vs. Levante
|3-1
|Primera División
|24/04/2019
|Levante vs. Betis
|4-0
|Primera División
|17/08/2018
|Betis vs. Levante
|0-3
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Alavés vs. Villarreal
|Viernes 28 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Real Sociedad vs. Espanyol
|Sábado 29 de agosto
|11:00
|14:00
|19:00
|Sevilla vs. Atlético de Madrid
|Sábado 29 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Real Madrid vs. Málaga
|Domingo 30 de agosto
|09:00
|12:00
|17:00
|Deportivo La Coruña vs. Valencia
|Domingo 30 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Celta vs. Athletic Bilbao
|Domingo 30 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
|Osasuna vs. Getafe
|Lunes 31 de agosto
|11:30
|14:30
|19:30
|Barcelona vs. Rayo Vallecano
|Lunes 31 de agosto
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Levante y Betis se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 1 punto en el torneo.
- Betis suma 6 puntos tras vencer a Valencia y Real Sociedad.