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Dónde ver EN VIVO Levante vs. Betis por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Levante vs. Betis por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Levante vs. Betis por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27: TV y streaming online

Por Redaccion-bolavip

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Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia. Los detalles de la televisación.

El arranque de temporada dejó a Levante contra las cuerdas y apenas hay margen para otro tropiezo en casa.

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Con un solo punto en dos fechas, el equipo granota necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más. Betis, en cambio, llega con la chance de meterse de lleno en la pelea de arriba si suma otra vez de visitante.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 17:00 hs
  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 17:00 hs
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Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: ESPN3 Argentina
  • Colombia: ESPN3 Colombia
  • Perú: ESPN3 Colombia
  • Chile: ESPN3 Chile
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

Levante todavía no encontró su versión en esta LaLiga: rescató un empate sin goles ante Osasuna pero después cayó con claridad, 0-3, frente a Espanyol. Son apenas dos partidos, pero el equipo está último en la tabla con un punto y la urgencia empieza a notarse.

El Betis, en cambio, es de los equipos que mejor arrancaron el torneo. Ganó sus dos compromisos por la mínima, primero como visitante ante Valencia y después en su cancha contra Real Sociedad, y esa efectividad lo tiene cuarto con seis puntos.

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El historial entre Levante y Betis

El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y una ventaja clara para el Betis, que ganó 15 y perdió solo 10, con 5 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo verdiblanco, con 53 tantos convertidos frente a los 42 de Levante. El duelo más reciente, de hecho, terminó con triunfo bético por 2-1.

FechaPartidoResultadoTorneo
23/05/2026Betis vs. Levante2-1Primera División
14/09/2025Levante vs. Betis2-2Primera División
13/02/2022Levante vs. Betis2-4Primera División
28/11/2021Betis vs. Levante3-1Primera División
19/03/2021Betis vs. Levante2-0Primera División
29/12/2020Levante vs. Betis4-3Primera División
28/06/2020Levante vs. Betis4-2Primera División
24/09/2019Betis vs. Levante3-1Primera División
24/04/2019Levante vs. Betis4-0Primera División
17/08/2018Betis vs. Levante0-3Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Alavés vs. VillarrealViernes 28 de agosto13:3016:3021:30
Real Sociedad vs. EspanyolSábado 29 de agosto11:0014:0019:00
Sevilla vs. Atlético de MadridSábado 29 de agosto13:3016:3021:30
Real Madrid vs. MálagaDomingo 30 de agosto09:0012:0017:00
Deportivo La Coruña vs. ValenciaDomingo 30 de agosto11:3014:3019:30
Celta vs. Athletic BilbaoDomingo 30 de agosto13:3016:3021:30
Osasuna vs. GetafeLunes 31 de agosto11:3014:3019:30
Barcelona vs. Rayo VallecanoLunes 31 de agosto13:3016:3021:30

En síntesis

  • Levante y Betis se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 3 de la LaLiga 2026/27.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Levante suma 1 punto en el torneo.
  • Betis suma 6 puntos tras vencer a Valencia y Real Sociedad.
redaccion-bolavip
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