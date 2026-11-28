Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. Betis viene de empatar 1-1 con Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Betis y Rayo Vallecano
Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Rayo Vallecano (4-4-2): Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Jorge De Frutos, Pathé Ciss, Unai López, Darwin Machis, Sergio Camello, Isi Palazón. DT: Beñat San José.
Bajas y ausentes de Betis y Rayo Vallecano
Betis:
- Daniel Ceballos (lesión de espalda; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Abde Ezzalzouli (ausencia)
- Antony Matheus dos Santos (lesión de espalda)
- Ismaël Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Rayo Vallecano:
- Álvaro García Rivera (lesión isquiotibial)
- Óscar Valentín (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Betis y Rayo Vallecano: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España
- Estadio: Estadio de La Cartuja
- Historial: 37 cruces — Betis ganó 14, Rayo Vallecano ganó 9 y empataron 15
- Último antecedente: 21/02/2026: Betis 1-1 Rayo Vallecano
- Próximo partido de Betis: vs. Atlético de Madrid, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Levante, sábado 5 de diciembre