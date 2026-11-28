Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio de La Cartuja, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. El Betis viene de ganar afuera en Europa y llega entonado, con la cuarta posición de LaLiga como premio a un semestre sólido. El Rayo, en cambio, necesita frenar la caída antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.

No es un cruce de los que paralizan el campeonato, pero sí uno que puede marcar el rumbo de ambos equipos en noviembre: uno pelea arriba, el otro mira para atrás.

La actualidad de ambos equipos

El Betis llegó a 27 puntos en 13 fechas y está metido en zona de pelea alta, cuarto en la tabla. El empate ante Sevilla no le cortó el envión: entre semana ganó 2-0 afuera en competencia europea y llega a este partido con la confianza de quien no pierde hace rato en un torneo relevante para el club.

El Rayo Vallecano pasa un mal momento. Perdió los últimos dos partidos de liga, incluido uno como local ante Valencia, y acumula apenas 12 puntos en 12 fechas, lo que lo deja 16° en la tabla. Antes de esa racha negativa había mostrado una cara distinta, con un triunfo contundente ante Celta, pero necesita recuperar esa versión cuanto antes para no quedar enganchado en la pelea de abajo.

El historial entre Betis y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para el Betis: de 37 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 14, el Rayo 9 y hubo 15 empates, con 55 goles a favor de los sevillanos contra 42 del equipo madrileño. Los últimos cruces vienen marcados por la igualdad: tres de los últimos cuatro terminaron en empate, señal de que las diferencias entre ambos se achican cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 15/12/2025 Rayo Vallecano vs. Betis 0-0 Primera División 15/05/2025 Rayo Vallecano vs. Betis 2-2 Primera División 22/12/2024 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 17/03/2024 Rayo Vallecano vs. Betis 2-0 Primera División 02/09/2023 Betis vs. Rayo Vallecano 1-0 Primera División 15/05/2023 Betis vs. Rayo Vallecano 3-1 Primera División 08/01/2023 Rayo Vallecano vs. Betis 1-2 Primera División 03/03/2022 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Copa del Rey 09/02/2022 Rayo Vallecano vs. Betis 1-2 Copa del Rey

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Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Málaga vs. Athletic Bilbao Sábado 28 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Atlético de Madrid Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Madrid vs. Alavés Sábado 28 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Valencia vs. Osasuna Domingo 29 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Deportivo La Coruña vs. Barcelona Domingo 29 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Villarreal Domingo 29 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Sociedad vs. Sevilla Domingo 29 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Espanyol vs. Getafe Lunes 30 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis