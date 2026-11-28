Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. El Betis viene de ganar afuera en Europa y llega entonado, con la cuarta posición de LaLiga como premio a un semestre sólido. El Rayo, en cambio, necesita frenar la caída antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.
No es un cruce de los que paralizan el campeonato, pero sí uno que puede marcar el rumbo de ambos equipos en noviembre: uno pelea arriba, el otro mira para atrás.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llegó a 27 puntos en 13 fechas y está metido en zona de pelea alta, cuarto en la tabla. El empate ante Sevilla no le cortó el envión: entre semana ganó 2-0 afuera en competencia europea y llega a este partido con la confianza de quien no pierde hace rato en un torneo relevante para el club.
El Rayo Vallecano pasa un mal momento. Perdió los últimos dos partidos de liga, incluido uno como local ante Valencia, y acumula apenas 12 puntos en 12 fechas, lo que lo deja 16° en la tabla. Antes de esa racha negativa había mostrado una cara distinta, con un triunfo contundente ante Celta, pero necesita recuperar esa versión cuanto antes para no quedar enganchado en la pelea de abajo.
El historial entre Betis y Rayo Vallecano
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para el Betis: de 37 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 14, el Rayo 9 y hubo 15 empates, con 55 goles a favor de los sevillanos contra 42 del equipo madrileño. Los últimos cruces vienen marcados por la igualdad: tres de los últimos cuatro terminaron en empate, señal de que las diferencias entre ambos se achican cuando se enfrentan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|15/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|0-0
|Primera División
|15/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-2
|Primera División
|22/12/2024
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-0
|Primera División
|02/09/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
|15/05/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Primera División
|08/01/2023
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Primera División
|03/03/2022
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Copa del Rey
|09/02/2022
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Copa del Rey
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|Sábado 28 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Atlético de Madrid
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Madrid vs. Alavés
|Sábado 28 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Valencia vs. Osasuna
|Domingo 29 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Villarreal
|Domingo 29 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Betis suma 27 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.