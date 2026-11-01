Alineaciones de Elche y Valencia por la LaLiga: formaciones probables

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Elche viene de ganarle 3-0 a Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Valencia viene de caer 1-2 ante Villarreal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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