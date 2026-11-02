El jugador de Atlético Nacional que le pide una convocatoria a Néstor Lorenzo a la Selección Colombia

La Selección Colombia vive un importante proceso de recambio para los siguientes años y a los pasos que ya está dando Néstor Lorenzo ahora se suma un jugador que también pide espacio. Varios futbolistas quieren la oportunidad de vestir los colores del equipo nacional.
El nuevo jugador que pide espacio en la Selección Colombia es Marlos Moreno de Atlético Nacional. El futbolista estuvo antes en el ciclo Pekerman, pero no pudo nunca ganarse un lugar. Por lo cual, ahora viviendo un mejor momento pide calle en ‘La Sele’.
Moreno quiere manifestar que estará con la Selección Colombia y por eso advirtió que: “Me veo jugando la Copa América 2028. Hay que ser positivos. Allí estaremos con la ayuda de Dios“, comentó el futbolista en una entrevista con Diario As.
Esta declaración de Moreno también llega en medio de todos los rumores posibles, puesto que, el jugador ahora mismo suena con importante fuerza para llegar al América de México. No obstante, todo depende de si renueva o no con Atlético Nacional.
Marlos Moreno pide espacio en la Selección Colombia. (Foto: Imago)
Se espera que Moreno pueda rendir en Atlético Nacional en las próximas semanas y siga con un buen ritmo pensando en una convocatoria en los próximos meses. Para estos partidos de noviembre, el jugador ya estaría prácticamente descartado.
Las estadísticas de Marlos Moreno en esta temporada
El extremo de 30 años en esta temporada con Atlético Nacional ha jugado un gran total de 33 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 2 asistencias. Su futuro es incierto, puesto que, termina contrato a finales de 2026 y estaría interesado en irse a otro club.
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¿Debe ser convocado Marlos Moreno a la Selección Colombia?
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En síntesis:
- Marlos Moreno aspira a jugar con la Selección Colombia la Copa América 2028.
- América de México surge como posible destino ante la situación contractual de Marlos Moreno.
- 33 partidos jugados y ocho goles registra Marlos Moreno esta temporada con Atlético Nacional.