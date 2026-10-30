Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Espanyol por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega entonado y con la confianza de haber goleado en su visita anterior, mientras el Espanyol atraviesa una racha que lo tiene al borde de la zona roja. El contraste de momentos marca todo lo que rodea a este partido.
Los tres puntos valen más para los catalanes, que necesitan frenar la caída antes de que la tabla se les complique todavía más. Para el local es una chance de seguir acercándose a la mitad de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de ganar con autoridad, 5-0 afuera, y antes había sumado otro triunfo como visitante ante Valencia. La caída en Anfield frente a Liverpool quedó en el camino, pero el equipo llega con la confianza de dos victorias consecutivas en el torneo doméstico y ubicado en la mitad de la tabla, con 12 puntos en diez fechas.
El Espanyol atraviesa un presente muy distinto: tres derrotas al hilo, incluida una caída por 3-4 que deja dudas en defensa. Con 8 unidades en diez partidos y el puesto 18 de la clasificación, el equipo necesita un resultado que corte la racha negativa antes de que la distancia con la permanencia se agrande.
El historial entre Villarreal y Espanyol
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Villarreal, que ganó 21 de los 50 enfrentamientos por 8 del Espanyol, con 21 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 73 contra 46.
En los últimos diez cruces el dominio se mantiene: el conjunto amarillo se impuso en seis ocasiones, hubo un empate y el Espanyol ganó en tres oportunidades, la última vez en enero de 2020.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2026
|Villarreal vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/11/2025
|Espanyol vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/04/2025
|Villarreal vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|26/09/2024
|Espanyol vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|27/04/2023
|Villarreal vs. Espanyol
|4-2
|Primera División
|09/11/2022
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|27/02/2022
|Villarreal vs. Espanyol
|5-1
|Primera División
|21/08/2021
|Espanyol vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|19/01/2020
|Villarreal vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|20/10/2019
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 16:00 hs
- Estados Unidos (PT): 13:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Atlético de Madrid
|Sábado 31 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Celta
|Sábado 31 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Betis vs. Málaga
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Alavés
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.