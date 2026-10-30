Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Espanyol por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega entonado y con la confianza de haber goleado en su visita anterior, mientras el Espanyol atraviesa una racha que lo tiene al borde de la zona roja. El contraste de momentos marca todo lo que rodea a este partido.

Los tres puntos valen más para los catalanes, que necesitan frenar la caída antes de que la tabla se les complique todavía más. Para el local es una chance de seguir acercándose a la mitad de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de ganar con autoridad, 5-0 afuera, y antes había sumado otro triunfo como visitante ante Valencia. La caída en Anfield frente a Liverpool quedó en el camino, pero el equipo llega con la confianza de dos victorias consecutivas en el torneo doméstico y ubicado en la mitad de la tabla, con 12 puntos en diez fechas.

El Espanyol atraviesa un presente muy distinto: tres derrotas al hilo, incluida una caída por 3-4 que deja dudas en defensa. Con 8 unidades en diez partidos y el puesto 18 de la clasificación, el equipo necesita un resultado que corte la racha negativa antes de que la distancia con la permanencia se agrande.

El historial entre Villarreal y Espanyol

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Villarreal, que ganó 21 de los 50 enfrentamientos por 8 del Espanyol, con 21 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 73 contra 46.

En los últimos diez cruces el dominio se mantiene: el conjunto amarillo se impuso en seis ocasiones, hubo un empate y el Espanyol ganó en tres oportunidades, la última vez en enero de 2020.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/02/2026 Villarreal vs. Espanyol 4-1 Primera División 08/11/2025 Espanyol vs. Villarreal 0-2 Primera División 27/04/2025 Villarreal vs. Espanyol 1-0 Primera División 26/09/2024 Espanyol vs. Villarreal 1-2 Primera División 27/04/2023 Villarreal vs. Espanyol 4-2 Primera División 09/11/2022 Espanyol vs. Villarreal 0-1 Primera División 27/02/2022 Villarreal vs. Espanyol 5-1 Primera División 21/08/2021 Espanyol vs. Villarreal 0-0 Primera División 19/01/2020 Villarreal vs. Espanyol 1-2 Primera División 20/10/2019 Espanyol vs. Villarreal 0-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 16:00 hs

16:00 hs Estados Unidos (PT): 13:00 hs

13:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Atlético de Madrid Sábado 31 de octubre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Celta Sábado 31 de octubre 09:15 12:15 16:15 Betis vs. Málaga Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Alavés Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Villarreal suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Espanyol suma 8 puntos en el torneo.