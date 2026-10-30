Alineaciones de Villarreal y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de ganarle 2-1 a Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Villarreal y Espanyol

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Álex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Carlos Maciá, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.

Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Edu Expósito, Javier Hernández, Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza.

Bajas y ausentes de Villarreal y Espanyol

Villarreal:

Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Pape Gueye (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Espanyol:

Kike (lesión isquiotibial)

Jofre Carreras (lesión en la ingle)

La previa de Villarreal y Espanyol: todo lo que hay que saber

Día: viernes 30 de octubre

viernes 30 de octubre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio de la Ceramica

Estadio de la Ceramica Historial: 50 cruces — Villarreal ganó 21, Espanyol ganó 8 y empataron 21

50 cruces — Villarreal ganó 21, Espanyol ganó 8 y empataron 21 Último antecedente: 09/02/2026: Villarreal 4-1 Espanyol

09/02/2026: Villarreal 4-1 Espanyol Próximo partido de Villarreal: vs. Getafe, domingo 8 de noviembre

vs. Getafe, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Espanyol: vs. Deportivo La Coruña, sábado 7 de noviembre