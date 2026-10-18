Alineaciones de Osasuna y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 2-5 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de empatar 2-2 con Valencia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Osasuna y Racing de Santander

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Íñigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Iker Muñoz, Rubén García, Ante Budimir, Moi Gómez. DT: Jagoba Arrasate.

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Pablo García, Íñigo Sainz-Maza, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Bajas y ausentes de Osasuna y Racing de Santander

Osasuna:

Enrique Barja (lesión muscular)

Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Raúl García de Haro (lesión isquiotibial)

Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Jorge Herrando (lesión muscular)

Asier Bonel (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Racing de Santander:

Manu Hernando (ausencia)

Simon Eriksson (lesión de hombro)

La previa de Osasuna y Racing de Santander: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España

06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España Estadio: Estadio El Sadar

Estadio El Sadar Historial: 31 cruces — Osasuna ganó 7, Racing de Santander ganó 16 y empataron 8

31 cruces — Osasuna ganó 7, Racing de Santander ganó 16 y empataron 8 Último antecedente: 24/07/2026: Osasuna 2-0 Racing de Santander

24/07/2026: Osasuna 2-0 Racing de Santander Próximo partido de Osasuna: vs. Sevilla, lunes 26 de octubre

vs. Sevilla, lunes 26 de octubre Próximo partido de Racing de Santander: vs. Espanyol, sábado 24 de octubre