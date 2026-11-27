Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante necesita salir de la zona media de la tabla y no quiere otro tropiezo como el del fin de semana pasado. Enfrente tiene a un Racing que llega lanzado y con ganas de meterse entre los puestos de arriba.
Es una buena oportunidad para que el local corte una racha floja y para que el Racing confirme que puede competir con los de más arriba en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de empatar 1-1 con Elche y antes había sumado un triunfo ajustado ante Tarancón y un empate sin goles frente al Celta. Con 12 puntos en 13 partidos y en la 15ª posición, el equipo necesita encadenar victorias para despegarse de la parte baja de la tabla y encontrar algo de regularidad en su juego.
El Racing de Santander llega con otro ánimo. Ganó 3-2 como local ante Real Sociedad en su partido más reciente, y antes de eso también había sumado de a tres en su visita a Málaga. La única mancha fue la goleada que le metió Real Madrid, pero con 17 puntos y en el séptimo puesto, el equipo cántabro se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba de la tabla.
El historial entre Levante y Racing de Santander
El historial entre ambos está parejo: de 18 enfrentamientos, el Levante ganó 6, el Racing 5 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo valenciano. En los cruces más recientes se repartieron los triunfos y hasta aparecieron un par de igualdades, lo que confirma que no hay un dominador claro en este cruce a lo largo de los años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2025
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Segunda División
|13/10/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|1-0
|Segunda División
|20/04/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|20/11/2023
|Levante vs. Racing de Santander
|2-4
|Segunda División
|25/03/2023
|Racing de Santander vs. Levante
|0-1
|Segunda División
|09/10/2022
|Levante vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|04/02/2012
|Levante vs. Racing de Santander
|1-1
|Primera División
|11/09/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Primera División
|10/04/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/11/2010
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Betis vs. Rayo Vallecano
|Sábado 28 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|Sábado 28 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Atlético de Madrid
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Madrid vs. Alavés
|Sábado 28 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Valencia vs. Osasuna
|Domingo 29 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Villarreal
|Domingo 29 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 12 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 17 puntos en el torneo.