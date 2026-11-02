El volante uruguayo vuelve a sonar para el fútbol ecuatoriano y es este grande el más opcionado a llevárselo

El volante uruguayo vuelve a sonar para jugar en la LigaPro en la siguiente temporada. El futbolista que supo vestir los colores de Emelec fue de lo mejor del fútbol ecuatoriano en los últimos años en la mitad de la cancha. Tan importante fue su rendimiento que aún suena para jugar en el país.

Sebastián Rodríguez se marchó de Emelec desde 2023, pero desde ese momento al volante uruguayo no le han faltado opciones para regresar a Ecuador. Aunque él, muy acorde a su carrera, ha tomado diferentes decisiones y pasó por otros grandes del continente.

Ahora de acuerdo a la revelación de Info Azul, Sebastián Rodríguez se metió en planes de Emelec para regresar a la LigaPro. Se revela que incluso el jugador ya habría tenido una reunión con Luis Miguel Escalada para cuadrar el regreso al ‘Bombillo’.

Rodríguez se fue mal de Emelec, sin embargo, para muchos hinchas, el jugador también se fue diciendo la verdad, puesto que, reveló que se marchaba de Emelec porque “no había un proyecto deportivo”. Algo que se ha demostrado en los últimos años.

Sebastián Rodríguez suena para volver a Emelec. (Foto: Imago)

La carrera de Sebastián Rodríguez también ha ido perdiendo ese nivel que llegó a demostrar en Ecuador. El volante pasó por Peñarol, Alianza Lima, Montevideo City Torque, U de Chile y ahora está jugando en Danubio, club con el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

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Los números de Sebastián Rodríguez en esta temporada en Danubio

En esta temporada con la camiseta de Danubio en Uruguay, Sebastián Rodríguez ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y ha dado dos asistencias. Lleva en cancha más de 2.000 minutos, por lo cual, viene jugando.

Los otros grandes de LigaPro interesados en Sebastián Rodríguez

Sebastián Rodríguez también entró en planes de equipos como Barcelona SC y Liga de Quito para volver a Ecuador. No se descarta que estos equipos vuelvan a estar interesados en el jugador.

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En síntesis:

Sebastián Rodríguez se reunió con Luis Miguel Escalada para negociar su regreso a Emelec.

se reunió con Luis Miguel Escalada para negociar su regreso a Emelec. Desde 2023 el futbolista uruguayo Sebastián Rodríguez dejó de pertenecer al club Emelec.

el futbolista uruguayo dejó de pertenecer al club Emelec. 32 partidos disputados y dos goles registra Sebastián Rodríguez con Danubio esta temporada.