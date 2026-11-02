Piqué, leyenda del FC Barcelona, llena de elogios a Josué Caicedo y le pone este apodo

A Josué Caicedo le está yendo muy bien en el filial del Barcelona y ahora hasta una leyenda como Piqué salió a hablar de él.

El joven jugador ecuatoriano del FC Barcelona, Josué Caicedo, viene siendo uno de los mejores futbolistas del equipo filial del Barcelona y ya incluso llamó la atención de una leyenda como Piqué. El tricolor muy pronto podría ganarse la chance de debutar.

Piqué se hizo viral en redes sociales después de destacar el nivel de Caicedo. El joven ecuatoriano es un lateral muy veloz y de lo más destacado a nivel físico de la categoría donde está compitiendo. El ecuatoriano llegó con un contrato de un préstamo a este club.

“Estoy esperando con ansias que Josué Caicedo haga su debut en el primer equipo del FC Barcelona. Va a dejar a todos boquiabiertos con su talento. Lo he visto mucho, y te lo digo, ¡es literalmente el regen de Nuno Mendes!“, sentenció el ex central del Barcelona.

Caicedo se ha ganado todas las atenciones en el FC Barcelona, por el buen juego y velocidad que está mostrando. Por otro lado, Hansi Flick suele ser un DT muy atento a lo que pasa con el equipo filial y como destacan sus jugadores. Por lo cual, lo más probable es que le dé una oportunidad a futuro.

Josué Caicedo se roba toda la atención en el FC Barcelona. (Foto. Barcelona)

En caso de que se diera la gran oportunidad y que Josué Caicedo al fin pueda debutar con el primer equipo, el ecuatoriano pasaría a ser el primero en la historia de nuestro país en vestir los colores del primer equipo catalán. Todas las miradas están puestas en Josué Caicedo.

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Los números de Josué Caicedo en el Barcelona Atlétic

Josué Caicedo como jugador del Barcelona Atlétic, equipo filial del FC Barcelona, ha jugado un total 4 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. El ecuatoriano lleva en cancha más de 200 minutos y se encamina a jugar más.

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