El jugador que no seguirá en América de Cali para la siguiente temporada, en una sorpresiva decisión.

América de Cali volverá a tener una salida muy delicada para la siguiente temporada. El club no la pasa bien a nivel financiero y eso hace que varios jugadores se piensen su continuidad, aunque ahora mismo estén para pelear el torneo clausura.

El jugador que ya tiene casi segura su salida de América de Cali en la siguiente temporada es Jean Fernandes. El portero brasileño tendría ya un acuerdo con la directiva de Necaxa para irse a jugar en México. Según Pipe Sierra el acuerdo es total.

Lo que más duele a la hinchada de América de Cali, es que los ‘Diablos Rojos’ no podrán sacar ni un solo beneficio económico de la venta del jugador al fútbol mexicano. Puesto que, Fernandes se marcha libre al terminar su acuerdo original con el club.

América de Cali se viene replanteando la salida de varios nombres para la siguiente temporada, y aunque el club quiere renovar, las limitaciones económicas son muy importantes. Otro jugador que también se marcha es Daniel Valencia, delantero ecuatoriano.

Jean Fernandes se va de América de Cali. (Foto: Imago)

Las siguientes semanas se irán aclarando el futuro de varios jugadores de América de Calil y si se quedan o se van. El club podría clasificarse a jugar alguna Copa internacional en el 2027 como la Copa Libertadores o la Sudamericana. Jugar un torneo internacional también dejaría dinero importante al club.

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Los números de Jean Fernandes en esta temporada

En esta temporada, entre todos los equipos, Jean Fernandes ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 34 goles y dejó su arco en 0 en 13 oportunidades.

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