A horas de la vuelta de la Champions, Barcelona se queja formalmente con UEFA sobre Atlético de Madrid

Enojo en Barcelona a solamente unas horas del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El estado del césped del estadio Metropolitano del Atlético de Madrid es el motivo por el cual desde el cuerpo técnico de Hansi Flick se ha elevado una queja formal hacia la UEFA. Revisar la altura del verde y por encima de todo tomar las decisiones adecuadas en relación al riego de este minutos antes del choque, claves de la demanda culé.

Todo explotó en el entrenamiento previo de Barcelona en el estadio Metropolitano. Se veía a Hansi Flick y su cuerpo técnico tocar continuamente el césped e incluso acercarse a diferentes ejecutivos de la UEFA para hablar sobre esto. MARCA afirma que ya se ha elevado una queja para que se revise la altura de este y por encima de todo, para conseguir que pueda regarse con agua en la mayor cercanía posible al encuentro.

Atlético de Madrid se encuentra al tanto de la situación. Aseguran desde el medio que los colchoneros mantienen las condiciones de siempre en su feudo. También que ni mucho menos el césped supera los 30 mm que marca como límite la UEFA para sus partidos. El Camp Nou, para que nos hagamos una idea, suele encontrarse habitualmente a 2.3 cm por gusto personal del cuerpo técnico de Flick. Cada detalle cuenta para una batalla donde no nos olvidemos que los culés tendrán que remontar el 0-2 de la ida.

“Tengo la sensación de que será diferente a la ida. Será increíble. Podemos remontar. Es posible. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte, con buenos jugadores ofensivos y defensivos. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las posibilidades”, reflexiones del alemán a solamente unas horas del partido más importante de la temporada. Tendrán que vencer a Diego Simeone en su casa a 90 minutos en eliminatorias de Champions. Nadie lo ha podido hacer hasta la fecha.

El césped del Metropolitano, motivo de enojo en Barcelona: GETTY

Por MARCA indican que Barcelona pretende que se riegue el césped un mínimo de dos veces antes de que empiece el encuentro. Es lo mínimo que considera aceptable para darle la mayor velocidad posible al juego. Tendrán que aprovechar cada minuto del partido de vuelta de los cuartos de Champions para meterse en semifinales. Recordemos que el ganador de esta eliminatoria se medirá ante el vencedor entre Arsenal de Mikel Arteta y Sporting de Lisboa. Estos completan su eliminatoria mañana.

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Simeone no descarta a Musso como titular

“Aún no he dado la formación a los chicos, se la doy primero a ellos mañana sobre las 19.00 cuando estemos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo para decidir”, palabras de Diego Pablo Simeone sobre el gran debate en su portería. El argentino Juan Musso viene rindiendo de sobremanera, mientras que el esloveno, con molestias en buena parte de la campaña, es un pilar de sus filas.

A esto se le suman las bajas de David Hancko y Marc Pubill. El Cholo tendrá como zaga a Robien Le Norman y Clement Llenglet. Confía en que valgan para mantener la ventaja: “No hace falta hablar con Robin y Clement, tienen claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo partido tras partido y Clement tiene mucha experiencia, sabe sus virtudes y sus defectos y buscamos potenciar el juego de los dos”.

Datos claves

El Barcelona presentó una queja formal ante la UEFA por la altura del césped en el Metropolitano.

presentó una queja formal ante la por la altura del césped en el Metropolitano. El técnico Hansi Flick solicita que el terreno de juego se riegue dos veces antes del partido.

solicita que el terreno de juego se riegue dos veces antes del partido. Diego Simeone mantiene la duda sobre la titularidad de Juan Musso o Jan Oblak en el arco.