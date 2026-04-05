Es cierto que parece no haber pasado a mayores. No obstante, no es la mejor imagen para mostrar la que se vio entre Lamine Yamal, la máxima estrella del FC Barcelona, y Hansi Flick, su entrenador, en el Estadio Metropolitano, dentro de lo que ya es un periodo en el que están encarando los partidos que marcarán los objetivos que los culés se plantearon para la temporada 2025/2026.

Las cámaras de la señal DAZN mostraron cómo el joven atacante blaugrana le hizo un planteo al alemán en la zona del corralito de los bancos de suplentes en el final del choque con el Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga (el Barça ganó 2 a 1 y le sacó siete puntos de ventaja a su escolta, Real Madrid).

Incluso, Lamine Yamal tampoco celebró el gol de Robert Lewandowski en la agonía del cruce que se disputó en la capital española y que desató el estallido de toda la delegación del FC Barcelona, pues se trata de 3 puntos cruciales en el campeonato local que le permiten encarar los enfrentamientos por Champions League con mayor margen (es decir, puede afrontar el duelo con el Espanyol, que se jugará entre los dos partidos de los Cuartos de Final del certamen continental, con algunas variantes en caso de necesitarlo).

Ante este altercado, como era de esperarse, la prensa catalana le consultó a Hansi Flick en conferencia de prensa. La postura del estratega del Barcelona fue clara: intentar bajar el tono a la controversia. “Creo que… no sé exactamente qué es, pero al final, cómo decía antes, había mucha emoción en el partido”, comentó en el auditorio del Estadio Metropolitano.

IMAGEN DAZN 📸



Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 4, 2026

Y enseguida añadió: ”Y quiero decir, Lamine ha intentado todo para marcar el segundo gol. Eso es perfecto, eso es genial. Y, por supuesto, no todo fue perfecto, pero lo intentó todo. Cuando recibe el balón, siempre está disponible y eso es una buena situación. Y para mí es así”. Y para cerrar aclaró: “Tenemos tres días para preparar el próximo partido. Es muy importante la Champions League y estará de mejor ánimo que después del partido“.

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Barcelona y Atlético de Madrid se volverán a ver las caras este miércoles en el Camp Nou

FC Barcelona y Atlético de Madrid, luego del 2 a 1 por LaLiga (y de lo que fue la Semifinal de la Copa del Rey que ganaron los colchoneros), chocarán nuevamente este miércoles 8 de abril, en uno de los partidos de los Cuartos de Final de ida de la UEFA Champions League. El escenario será el Camp Nou, por lo que la definición de la serie la albergará el Estadio Metropolitano el martes 14.

En síntesis