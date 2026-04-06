La felicidad del Barcelona por llevarse los tres puntos del Estadio Metropolitano no fue completa. A pesar del 2 a 1, que le significó al Culé la posibilidad de extender la distancia con el Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga, los medios de comunicación de España hablan de un clima interno que no es el ideal entre Lamine Yamal y Hansi Flick.

El detonante fue la secuencia que se vivió en la zona de los bancos de suplentes del estadio del Atlético de Madrid el último sábado. Con el pitazo final, el joven delantero, lejos de mostrarse alegre por la victoria que lo encamina al Barça hacia el título en el torneo local, se dirigió al vestuario haciéndole gestos a su entrenador.

Y si bien el propio Hansi Flick se refirió al tema en conferencia de prensa, refiriéndose que se trató de un partido frente al Atleti de ”emociones fuertes”, Mundo Deportivo se encargó de aclarar qué fue exactamente lo que sucedió y cómo quedó el ambiente de cara a los que serán otros dos duelos con el Colchonero, en este caso, por la Champions League.

Aparentemente, Lamine Yamal se quejó porque estaba ”sobrecargado con la información y las indicaciones que le estaba dando José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros y con atribuciones también en la estrategia y en el balón parado. Fue precisamente con él con el que abandonó el césped el crack azulgrana, haciendo gestos ostensibles de disconformidad”.

El cruce de Lamine Yamal con Hansi Flick.

De igual manera, Flick brindó otra versión e intentó bajarle el tono a la polémica describiendo el clima puertas adentro: ”Lamine Yamallo intentó todo: regateó, atacó, pero no marcó. Estaba un poco enfadado porque fue un partido con muchas emociones, pero es normal. Ahora ya está de vuelta en el vestuario y se encuentra bien”.

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Barcelona y Atlético de Madrid se juegan el pase a la Semifinal de la Champions League

Luego del 2 a 1 en el Estadio Metropolitano este sábado 4 de abril, el Barcelona y el Atlético de Madrid vuelven a verse las caras este miércoles 8 en el Camp Nou por la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Por cierto, la vuelta está pautada para el martes 14 en la capital española.

Vale recordar que también se midieron en las semifinales de la Copa del Rey. El primer duelo se lo llevó el equipo de Diego Simeone 4 a 0, en tanto que el segundo se lo adjudicó el de Hansi Flick 3 a 0, por lo que el pase al partido definitorio del certamen vs. Real Sociedad, el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, fue para el Colchonero.

En síntesis

Lamine Yamal mostró disconformidad tras recibir indicaciones tácticas de José Ramón de la Fuente .

mostró disconformidad tras recibir indicaciones tácticas de . El Barcelona venció 2 a 1 al Atlético de Madrid el pasado sábado 4 de abril .

venció al Atlético de Madrid el pasado sábado . Ambos equipos jugarán la ida de Champions League este miércoles 8 de abril en el Camp Nou.