Hansi Flick aclaró la situación que más le preocupa a los aficionados de Barcelona

A todo FC Barcelona le preocupaba de sobremanera el estado de las lesiones de sus delanteros Raphinha y Marcus Rashford y, después de la dura derrota sufrida el último jueves en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid por la Semifinal de ida de la Copa del Rey 2025/2026, mucho más.

Es que quedó en evidencia ante el Colchonero (cuyo resultado fue 4 a 0 y ahora debe ir por la épica en la vuelta que se jugará en el Camp Nou) que, por más que Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski estén a disposición de Hansi Flick, precisan tanto del brasileño como del inglés, quienes vienen siendo las dos figuras más determinantes del culé.

Al respecto, el que aclaró la situación de ambos —que arrastran diferentes molestias musculares— fue el estratega del FC Barcelona, en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputarán este lunes ante el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi: ”Rashford está mejor, pero no estará en Girona. Iremos paso a paso. Raphinha sí que estará”.

Además, en esa misma línea de develar que ya puede recuperar al atacante sudamericano, Hansi Flick, en el mismo contacto que tuvo con los periodistas este domingo 15 de febrero, agregó: ”Es importante, siempre lo he dicho. Le echamos de menos. Aumenta el nivel de dinámica y la intensidad. Para mí, la temporada pasada, fue el mejor jugador del mundo”.

La reacción que esperan en Barcelona tras la goleada con Atlético de Madrid

”El Atlético estaba listo, fue un partido de Champions. Pero no tuvimos la actitud adecuada, ellos nos superaron. Tuvieron mejor dinámica”, expresó Hansi Flick, quien remarcó la actitud de los jugadores del equipo de Diego Simeone. No obstante, envió tranquilidad a la afición blaugrana: ”Pero estoy contento con lo que he visto hoy en el entrenamiento, pero lo tengo que ver reflejado mañana. Puedes perder contra el Atlético, pero hay que seguir. Cualquier cosa es posible. Las derrotas pueden pasar, pero es importante cómo reaccionas a ellas, y quiero ver la reacción mañana”.

Asimismo, hizo un análisis sobre el otro partido en el que el Barça se vio altamente superado en la temporada que fue ante el Chelsea (3 – 0) por la Champions League: “El Chelsea y el Atlético tienen jugadores de calidad y en ninguno de esos dos partidos jugamos bien. Pero es pasado. Me centro en el futuro, preparamos los encuentros. No me preocupa si juegan con cinco atrás o extremos rápidos. Me centro en mis jugadores”.

