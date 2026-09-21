Jugó 542 partidos en Real Madrid, ganó tres Champions League y confesó que le gustaría fichar a Julián Alvarez

Es una de las grandes voces del club a inicios de siglo. Confiesa que le hubiera gustado ver a Julián Alvarez en Real Madrid.

El Atlético de Madrid se llevó una nueva edición del derbi de la capital española. Los goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David valieron para derrocar a un conjunto blanco que solamente pudo descontar por medio de Antonio Rüdiger. En la previa del encuentro, una auténtica leyenda del Real Madrid confesó que le hubiera encantado que los merengues hubieran podido incorporar a Julián Alvarez a lo largo del verano.

“Julián Alvarez sería un buen fichaje para Mourinho, pero el Atlético ya rechazó 150 millones de euros de Florentino, así que no lo veo factible”, palabras de José María Gutiérrez, Guti, en DAZN. Recordó la oferta que se hizo por parte de la junta directiva del Real Madrid en plena campaña electoral solo unos meses atrás. Esta fue rechazada por el Atlético de Madrid.

Minutos más tarde después de su declaración, el argentino sería parte de un triunfo que permitía a los colchoneros adelantar a su eterno rival en la tabla. Julián Alvarez ingresó en la segunda parte e incluso tuvo algunas situaciones para ampliar la diferencia. Volvió a sufrir silbidos por parte de una afición que al final reconocería su esfuerzo con los primeros aplausos que le llegan después de toda la saga alrededor de un futuro en Barcelona. Hasta en el Bernabéu reconocen su potencial.

No nos olvidemos que la historia de Julián Alvarez y el Real Madrid pudo haberse unido en varias ocasiones. No solamente cuando se dio la posibilidad de que fichase como juvenil en el año 2010. El propio Ramón Álvarez De Mon confesó en Bolavip meses atrás que cuando el argentino empezó a salirse por todo lo alto en River Plate hubo charlas para intentar llevarle al conjunto merengue. La operación finalmente no se llevó a cabo y el Manchester City se quedó con los servicios del argentino.

Guti aseguró que le gustaría ver a Julián Alvarez en Real Madrid: GETTY

Las palabras de Guti además tienen un fundamento estadístico. El Real Madrid es el tercer equipo que más goles ha sufrido por parte de Julián Alvarez a lo largo de su carrera. Solamente el Alianza Lima con 6 goles y Patronato de Argentina con 7 han visto más veces a la Araña festejar sus goles. A la espera de lo que ocurra con su futuro, el ex River Plate será dueño de la capital española junto al resto de sus compañeros tras la victoria en el derbi.

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Simeone sigue elogiando a Julián Alvarez

“Lo necesitamos, es determinante. Tenemos una gente increíble, no hay palabras de agradecimiento a todo lo que pudo atravesar de futbolista y de entrenador. Cuando entregas lo que tienes, te quieren. Julián lo intentó, le costó y lo vamos a recuperar. Y muy contento por Jonathan, nos da esa competencia para competir hasta donde podamos”, palabras del Cholo en una rueda de prensa donde festejó un triunfo que les permite superar a los blancos en la tabla general.

El Atlético de Madrid volverá a la actividad el próximo 10 de octubre. El Deportivo Alavés como visitante marcará el inicio de una seguidilla de partidos vitales para el proyecto. Para los colchoneros, Julián Alvarez después tendrá que enfrentarse con el Manchester United en el Metropolitano, así como con clubes como Espanyol de Barcelona, Stuttgart y Deportivo de La Coruña antes de que culmine el décimo mes del 2026. De momento se encuentran como los únicos escoltas del conjunto culé.

Datos claves

Guti reveló que el Atlético de Madrid rechazó 150 millones por Julián Alvarez .

reveló que el rechazó por . Julián Alvarez le ha marcado 5 goles oficiales al Real Madrid en su carrera.

le ha marcado oficiales al en su carrera. Diego Simeone ratificó el peso estratégico de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid.