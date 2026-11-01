Alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de ganarle 4-0 a Getafe y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 2-1 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Maroan Sannadi, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.

Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao:

Peio Canales (lesión muscular)

Iñigo Ruiz de Galarreta (lesión isquiotibial)

Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)

Real Sociedad:

Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Athletic Bilbao y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

Día: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: San Mames Stadium

San Mames Stadium Historial: 65 cruces — Athletic Bilbao ganó 20, Real Sociedad ganó 23 y empataron 22

65 cruces — Athletic Bilbao ganó 20, Real Sociedad ganó 23 y empataron 22 Último antecedente: 04/03/2026: Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao

04/03/2026: Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Osasuna, sábado 7 de noviembre

vs. Osasuna, sábado 7 de noviembre Próximo partido de Real Sociedad: vs. Rayo Vallecano, domingo 8 de noviembre