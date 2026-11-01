Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Real Sociedad por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.
Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Sociedad tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 6-1 como visitante ante Prat. El conjunto marcha 7° con 12 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Getafe.
Real Sociedad viene de ganar 2-1 como local ante Levante. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 6-0 como visitante ante Lillestrøm.
El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad
Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 20 triunfos de Athletic Bilbao, 23 de Real Sociedad y 22 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/03/2026
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Copa del Rey
|11/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|01/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2025
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-2
|Primera División
|04/05/2025
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|24/11/2024
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|13/01/2024
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|30/09/2023
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-0
|Primera División
|15/04/2023
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|14/01/2023
|Real Sociedad vs. Athletic Bilbao
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Athletic Bilbao suma 12 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 19 puntos tras vencer a Levante, Lillestrøm y Málaga.