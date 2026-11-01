Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Real Sociedad por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Sociedad tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 6-1 como visitante ante Prat. El conjunto marcha 7° con 12 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Getafe.

Real Sociedad viene de ganar 2-1 como local ante Levante. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 6-0 como visitante ante Lillestrøm.

El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 20 triunfos de Athletic Bilbao, 23 de Real Sociedad y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/03/2026 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 1-0 Copa del Rey 11/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 01/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-2 Primera División 04/05/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División 24/11/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 13/01/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 30/09/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-0 Primera División 15/04/2023 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 14/01/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-1 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis