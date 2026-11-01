Dónde ver EN VIVO Elche vs. Valencia por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que pesan más por lo que hay abajo que por lo que hay arriba, y este es uno de esos. Elche y Valencia se cruzan con la tabla respirándoles en la nuca a los dos.
Ninguno de los dos quiere mirar para atrás en la clasificación, y un resultado positivo acá puede cambiarle el humor a la próxima semana entera.
La actualidad de ambos equipos
El Elche llega con una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos como visitante, ante Rayo y Pinatar, después de empatar sin goles frente al Villarreal. Esa seguidilla lo sacó del fondo de las urgencias aunque todavía marcha 16°, con apenas 10 puntos en diez fechas, lejos de poder relajarse.
El Valencia, en cambio, no logra despegar. Viene de caer con Villarreal y antes empató sin goles con Athletic y 2-2 con Santander, una seguidilla de resultados que lo tiene 19° con 6 unidades. Necesita cortar la racha de partidos sin ganar y este domingo se le presenta como una oportunidad concreta para hacerlo.
El historial entre Elche y Valencia
El historial favorece claramente al Valencia, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra apenas 3 victorias del Elche y 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 20 convertidos por el Valencia frente a 11 del Elche.
En los cruces más recientes la paridad se hizo un poco más pareja: el último antecedente terminó 1-0 para Elche, y antes de eso hubo un empate 1-1. De todos modos, en la serie larga el Valencia siempre tuvo la mano.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Elche vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|10/01/2026
|Valencia vs. Elche
|1-1
|Primera División
|23/04/2023
|Elche vs. Valencia
|0-2
|Primera División
|15/10/2022
|Valencia vs. Elche
|2-2
|Primera División
|19/03/2022
|Elche vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|11/12/2021
|Valencia vs. Elche
|2-1
|Primera División
|30/01/2021
|Valencia vs. Elche
|1-0
|Primera División
|23/10/2020
|Elche vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|20/03/2015
|Elche vs. Valencia
|0-4
|Primera División
|25/10/2014
|Valencia vs. Elche
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.