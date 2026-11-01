Dónde ver EN VIVO Elche vs. Valencia por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que pesan más por lo que hay abajo que por lo que hay arriba, y este es uno de esos. Elche y Valencia se cruzan con la tabla respirándoles en la nuca a los dos.

Ninguno de los dos quiere mirar para atrás en la clasificación, y un resultado positivo acá puede cambiarle el humor a la próxima semana entera.

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega con una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos como visitante, ante Rayo y Pinatar, después de empatar sin goles frente al Villarreal. Esa seguidilla lo sacó del fondo de las urgencias aunque todavía marcha 16°, con apenas 10 puntos en diez fechas, lejos de poder relajarse.

El Valencia, en cambio, no logra despegar. Viene de caer con Villarreal y antes empató sin goles con Athletic y 2-2 con Santander, una seguidilla de resultados que lo tiene 19° con 6 unidades. Necesita cortar la racha de partidos sin ganar y este domingo se le presenta como una oportunidad concreta para hacerlo.

El historial entre Elche y Valencia

El historial favorece claramente al Valencia, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra apenas 3 victorias del Elche y 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 20 convertidos por el Valencia frente a 11 del Elche.

En los cruces más recientes la paridad se hizo un poco más pareja: el último antecedente terminó 1-0 para Elche, y antes de eso hubo un empate 1-1. De todos modos, en la serie larga el Valencia siempre tuvo la mano.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Elche vs. Valencia 1-0 Primera División 10/01/2026 Valencia vs. Elche 1-1 Primera División 23/04/2023 Elche vs. Valencia 0-2 Primera División 15/10/2022 Valencia vs. Elche 2-2 Primera División 19/03/2022 Elche vs. Valencia 0-1 Primera División 11/12/2021 Valencia vs. Elche 2-1 Primera División 30/01/2021 Valencia vs. Elche 1-0 Primera División 23/10/2020 Elche vs. Valencia 2-1 Primera División 20/03/2015 Elche vs. Valencia 0-4 Primera División 25/10/2014 Valencia vs. Elche 3-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Elche suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Valencia suma 6 puntos en el torneo.