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Dónde ver EN VIVO Elche vs. Valencia por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Valencia, LaLiga
Elche vs. Valencia, LaLiga

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que pesan más por lo que hay abajo que por lo que hay arriba, y este es uno de esos. Elche y Valencia se cruzan con la tabla respirándoles en la nuca a los dos.

Ninguno de los dos quiere mirar para atrás en la clasificación, y un resultado positivo acá puede cambiarle el humor a la próxima semana entera.

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La actualidad de ambos equipos

El Elche llega con una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos como visitante, ante Rayo y Pinatar, después de empatar sin goles frente al Villarreal. Esa seguidilla lo sacó del fondo de las urgencias aunque todavía marcha 16°, con apenas 10 puntos en diez fechas, lejos de poder relajarse.

El Valencia, en cambio, no logra despegar. Viene de caer con Villarreal y antes empató sin goles con Athletic y 2-2 con Santander, una seguidilla de resultados que lo tiene 19° con 6 unidades. Necesita cortar la racha de partidos sin ganar y este domingo se le presenta como una oportunidad concreta para hacerlo.

El historial entre Elche y Valencia

El historial favorece claramente al Valencia, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra apenas 3 victorias del Elche y 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 20 convertidos por el Valencia frente a 11 del Elche.

En los cruces más recientes la paridad se hizo un poco más pareja: el último antecedente terminó 1-0 para Elche, y antes de eso hubo un empate 1-1. De todos modos, en la serie larga el Valencia siempre tuvo la mano.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Elche vs. Valencia1-0Primera División
10/01/2026Valencia vs. Elche1-1Primera División
23/04/2023Elche vs. Valencia0-2Primera División
15/10/2022Valencia vs. Elche2-2Primera División
19/03/2022Elche vs. Valencia0-1Primera División
11/12/2021Valencia vs. Elche2-1Primera División
30/01/2021Valencia vs. Elche1-0Primera División
23/10/2020Elche vs. Valencia2-1Primera División
20/03/2015Elche vs. Valencia0-4Primera División
25/10/2014Valencia vs. Elche3-1Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Getafe vs. SevillaDomingo 1 de noviembre07:0010:0014:00
Racing de Santander vs. Real MadridDomingo 1 de noviembre09:1512:1516:15
Athletic Bilbao vs. Real SociedadDomingo 1 de noviembre14:0017:0021:00
Deportivo La Coruña vs. OsasunaLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Valencia suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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