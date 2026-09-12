Dónde ver EN VIVO Celta vs. Málaga por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga visita a Celta este domingo 13 de septiembre en el Estadio Balaidos por la sexta jornada de la LaLiga.
Celta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 14:00 hs
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
Celta empató 1-1 como visitante ante Getafe en la fecha anterior. Celta está 16° en la tabla con 3 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Real Sociedad.
En su último compromiso, Málaga empató 0-0 como local ante Levante. El conjunto marcha 18° con 2 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Real Madrid.
El historial entre Celta y Málaga
Celta y Málaga se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 9 triunfos de Celta, 11 de Málaga y 7 empates.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/03/2018
|Celta vs. Málaga
|0-0
|Primera División
|29/10/2017
|Málaga vs. Celta
|2-1
|Primera División
|07/05/2017
|Málaga vs. Celta
|3-0
|Primera División
|08/01/2017
|Celta vs. Málaga
|3-1
|Primera División
|08/05/2016
|Celta vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|02/01/2016
|Málaga vs. Celta
|2-0
|Primera División
|29/04/2015
|Celta vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|13/12/2014
|Málaga vs. Celta
|1-0
|Primera División
|21/03/2014
|Celta vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|26/10/2013
|Málaga vs. Celta
|0-5
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
|Domingo 13 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Alavés vs. Valencia
|Martes 15 de septiembre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Celta y Málaga se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Celta suma 3 puntos en el torneo.
- Málaga suma 2 puntos en el torneo.