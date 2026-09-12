Dónde ver EN VIVO Celta vs. Málaga por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Málaga se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Balaidos, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga visita a Celta este domingo 13 de septiembre en el Estadio Balaidos por la sexta jornada de la LaLiga.

Celta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Hora local del estadio: 14:00 hs

14:00 hs México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Celta empató 1-1 como visitante ante Getafe en la fecha anterior. Celta está 16° en la tabla con 3 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Real Sociedad.

En su último compromiso, Málaga empató 0-0 como local ante Levante. El conjunto marcha 18° con 2 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Real Madrid.

Publicidad

El historial entre Celta y Málaga

Celta y Málaga se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 9 triunfos de Celta, 11 de Málaga y 7 empates.

Fecha Partido Resultado Torneo 18/03/2018 Celta vs. Málaga 0-0 Primera División 29/10/2017 Málaga vs. Celta 2-1 Primera División 07/05/2017 Málaga vs. Celta 3-0 Primera División 08/01/2017 Celta vs. Málaga 3-1 Primera División 08/05/2016 Celta vs. Málaga 1-0 Primera División 02/01/2016 Málaga vs. Celta 2-0 Primera División 29/04/2015 Celta vs. Málaga 1-0 Primera División 13/12/2014 Málaga vs. Celta 1-0 Primera División 21/03/2014 Celta vs. Málaga 0-2 Primera División 26/10/2013 Málaga vs. Celta 0-5 Primera División

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Real Sociedad vs. Atlético de Madrid Domingo 13 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Alavés vs. Valencia Martes 15 de septiembre 12:00 15:00 20:00

En síntesis