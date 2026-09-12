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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Málaga por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Málaga se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Balaidos, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Malaga, LaLiga
Celta Vigo vs. Malaga, LaLiga

Málaga visita a Celta este domingo 13 de septiembre en el Estadio Balaidos por la sexta jornada de la LaLiga.

Celta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 14:00 hs
  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Celta empató 1-1 como visitante ante Getafe en la fecha anterior. Celta está 16° en la tabla con 3 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Real Sociedad.

En su último compromiso, Málaga empató 0-0 como local ante Levante. El conjunto marcha 18° con 2 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Real Madrid.

El historial entre Celta y Málaga

Celta y Málaga se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 9 triunfos de Celta, 11 de Málaga y 7 empates.

FechaPartidoResultadoTorneo
18/03/2018Celta vs. Málaga0-0Primera División
29/10/2017Málaga vs. Celta2-1Primera División
07/05/2017Málaga vs. Celta3-0Primera División
08/01/2017Celta vs. Málaga3-1Primera División
08/05/2016Celta vs. Málaga1-0Primera División
02/01/2016Málaga vs. Celta2-0Primera División
29/04/2015Celta vs. Málaga1-0Primera División
13/12/2014Málaga vs. Celta1-0Primera División
21/03/2014Celta vs. Málaga0-2Primera División
26/10/2013Málaga vs. Celta0-5Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Real Sociedad vs. Atlético de MadridDomingo 13 de septiembre13:0016:0021:00
Alavés vs. ValenciaMartes 15 de septiembre12:0015:0020:00

En síntesis

  • Celta y Málaga se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Celta suma 3 puntos en el torneo.
  • Málaga suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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