Alineaciones de Elche y Betis por la LaLiga: formaciones probables

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Martínez Valero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-1 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Elche y Betis

Elche (4-3-3): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Martim Neto, Facundo Buonanotte, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

Bajas y ausentes de Elche y Betis

Elche:

Yago Santiago (lesión de rodilla)

Thomas Lemar (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Marc Aguado (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Betis:

Cucho Hernández (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Facundo Bernal (expulsión; vuelve en 2 fechas)

La previa de Elche y Betis: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España

07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España Estadio: Estadio Martínez Valero

Estadio Martínez Valero Historial: 20 cruces — Elche ganó 7, Betis ganó 8 y empataron 5

20 cruces — Elche ganó 7, Betis ganó 8 y empataron 5 Último antecedente: 12/05/2026: Betis 2-1 Elche

12/05/2026: Betis 2-1 Elche Próximo partido de Elche: vs. Levante, lunes 23 de noviembre

vs. Levante, lunes 23 de noviembre Próximo partido de Betis: vs. Sevilla, sábado 21 de noviembre