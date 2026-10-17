Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Racing de Santander por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Pocos equipos llegan tan necesitados de un triunfo como estos dos. Las últimas fechas dejaron más dudas que certezas en ambos planteles, y la tabla empieza a apretar.

Ninguno de los dos está en zona de descenso todavía, pero tampoco se puede dar el lujo de regalar puntos en casa. Una victoria puede cambiar el humor de todo un mes.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado tras caer 2-5 como visitante ante Betis, un resultado que pesa después de haber rescatado un empate 1-1 frente a Rayo. Antes de eso había perdido 0-4 con Atlético, así que la racha reciente no acompaña: apenas 8 puntos en 8 fechas y el 16° puesto reflejan un equipo que necesita reencontrarse rápido.

Racing de Santander tampoco atraviesa su mejor momento, aunque el empate 2-2 ante Valencia como local le permitió cortar una seguidilla negativa. Antes había sufrido goleadas duras, un 0-5 contra Celta y un 2-7 frente a Barcelona, que dejaron heridas abiertas en la defensa. Con los mismos 8 puntos que su rival y la 15° posición, cada partido empieza a pesar más de la cuenta.

El historial entre Osasuna y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene mucha historia detrás: 31 enfrentamientos con ventaja clara para Racing de Santander, que ganó 16 veces por 7 de Osasuna y 8 empates. En goles también manda el cántabro, 43 contra 30. Sin embargo, los dos cruces más recientes quedaron en manos de Osasuna como local, que ganó 2-0 y 0-1 en las últimas dos visitas de Racing, una señal de que la tendencia histórica no necesariamente se repite en el presente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/07/2026 Osasuna vs. Racing de Santander 2-0 Club Friendlies 02/08/2025 Osasuna vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 07/03/2015 Racing de Santander vs. Osasuna 2-0 Segunda División 04/10/2014 Osasuna vs. Racing de Santander 0-2 Segunda División 13/05/2012 Racing de Santander vs. Osasuna 2-4 Primera División 15/01/2012 Osasuna vs. Racing de Santander 0-2 Primera División 14/08/2011 Osasuna vs. Racing de Santander 3-0 Club Friendlies 13/03/2011 Osasuna vs. Racing de Santander 3-1 Primera División 31/10/2010 Racing de Santander vs. Osasuna 4-1 Primera División 21/03/2010 Osasuna vs. Racing de Santander 1-3 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 21 de octubre 12:00 15:00 20:00

En síntesis