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Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Racing de Santander por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Santander, LaLiga
Osasuna vs. Santander, LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Pocos equipos llegan tan necesitados de un triunfo como estos dos. Las últimas fechas dejaron más dudas que certezas en ambos planteles, y la tabla empieza a apretar.

Ninguno de los dos está en zona de descenso todavía, pero tampoco se puede dar el lujo de regalar puntos en casa. Una victoria puede cambiar el humor de todo un mes.

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La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado tras caer 2-5 como visitante ante Betis, un resultado que pesa después de haber rescatado un empate 1-1 frente a Rayo. Antes de eso había perdido 0-4 con Atlético, así que la racha reciente no acompaña: apenas 8 puntos en 8 fechas y el 16° puesto reflejan un equipo que necesita reencontrarse rápido.

Racing de Santander tampoco atraviesa su mejor momento, aunque el empate 2-2 ante Valencia como local le permitió cortar una seguidilla negativa. Antes había sufrido goleadas duras, un 0-5 contra Celta y un 2-7 frente a Barcelona, que dejaron heridas abiertas en la defensa. Con los mismos 8 puntos que su rival y la 15° posición, cada partido empieza a pesar más de la cuenta.

El historial entre Osasuna y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene mucha historia detrás: 31 enfrentamientos con ventaja clara para Racing de Santander, que ganó 16 veces por 7 de Osasuna y 8 empates. En goles también manda el cántabro, 43 contra 30. Sin embargo, los dos cruces más recientes quedaron en manos de Osasuna como local, que ganó 2-0 y 0-1 en las últimas dos visitas de Racing, una señal de que la tendencia histórica no necesariamente se repite en el presente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/07/2026Osasuna vs. Racing de Santander2-0Club Friendlies
02/08/2025Osasuna vs. Racing de Santander0-1Club Friendlies
07/03/2015Racing de Santander vs. Osasuna2-0Segunda División
04/10/2014Osasuna vs. Racing de Santander0-2Segunda División
13/05/2012Racing de Santander vs. Osasuna2-4Primera División
15/01/2012Osasuna vs. Racing de Santander0-2Primera División
14/08/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-0Club Friendlies
13/03/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-1Primera División
31/10/2010Racing de Santander vs. Osasuna4-1Primera División
21/03/2010Osasuna vs. Racing de Santander1-3Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 21 de octubre12:0015:0020:00

En síntesis

  • Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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