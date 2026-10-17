Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Racing de Santander por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Pocos equipos llegan tan necesitados de un triunfo como estos dos. Las últimas fechas dejaron más dudas que certezas en ambos planteles, y la tabla empieza a apretar.
Ninguno de los dos está en zona de descenso todavía, pero tampoco se puede dar el lujo de regalar puntos en casa. Una victoria puede cambiar el humor de todo un mes.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado tras caer 2-5 como visitante ante Betis, un resultado que pesa después de haber rescatado un empate 1-1 frente a Rayo. Antes de eso había perdido 0-4 con Atlético, así que la racha reciente no acompaña: apenas 8 puntos en 8 fechas y el 16° puesto reflejan un equipo que necesita reencontrarse rápido.
Racing de Santander tampoco atraviesa su mejor momento, aunque el empate 2-2 ante Valencia como local le permitió cortar una seguidilla negativa. Antes había sufrido goleadas duras, un 0-5 contra Celta y un 2-7 frente a Barcelona, que dejaron heridas abiertas en la defensa. Con los mismos 8 puntos que su rival y la 15° posición, cada partido empieza a pesar más de la cuenta.
El historial entre Osasuna y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene mucha historia detrás: 31 enfrentamientos con ventaja clara para Racing de Santander, que ganó 16 veces por 7 de Osasuna y 8 empates. En goles también manda el cántabro, 43 contra 30. Sin embargo, los dos cruces más recientes quedaron en manos de Osasuna como local, que ganó 2-0 y 0-1 en las últimas dos visitas de Racing, una señal de que la tendencia histórica no necesariamente se repite en el presente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/07/2026
|Osasuna vs. Racing de Santander
|2-0
|Club Friendlies
|02/08/2025
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|07/03/2015
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-0
|Segunda División
|04/10/2014
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Segunda División
|13/05/2012
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-4
|Primera División
|15/01/2012
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Primera División
|14/08/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-0
|Club Friendlies
|13/03/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|31/10/2010
|Racing de Santander vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
|21/03/2010
|Osasuna vs. Racing de Santander
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 21 de octubre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.