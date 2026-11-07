Alineaciones de Osasuna y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 1-2 ante Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de ganarle 2-1 a Real Sociedad y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Osasuna y Athletic Bilbao

Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moi Gómez, Jon Moncayola, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Urtasan, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

Bajas y ausentes de Osasuna y Athletic Bilbao

Osasuna:

Aimar Oroz (lesión isquiotibial)

Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Jorge Herrando (lesión muscular)

Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)

Athletic Bilbao:

Álvaro Djaló (lesión en la pierna; vuelve en 1-2 semanas)

Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)

Maroan Sannadi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Peio Canales (lesión muscular)

Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Osasuna y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: Estadio El Sadar

Estadio El Sadar Historial: 55 cruces — Osasuna ganó 16, Athletic Bilbao ganó 23 y empataron 16

55 cruces — Osasuna ganó 16, Athletic Bilbao ganó 23 y empataron 16 Último antecedente: 21/04/2026: Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

21/04/2026: Athletic Bilbao 1-0 Osasuna Próximo partido de Osasuna: vs. Málaga, domingo 22 de noviembre

vs. Málaga, domingo 22 de noviembre Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Espanyol, viernes 20 de noviembre