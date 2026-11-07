Alineaciones de Osasuna y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 1-2 ante Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de ganarle 2-1 a Real Sociedad y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Osasuna y Athletic Bilbao
Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moi Gómez, Jon Moncayola, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Urtasan, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.
Bajas y ausentes de Osasuna y Athletic Bilbao
Osasuna:
- Aimar Oroz (lesión isquiotibial)
- Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jorge Herrando (lesión muscular)
- Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)
Athletic Bilbao:
- Álvaro Djaló (lesión en la pierna; vuelve en 1-2 semanas)
- Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)
- Maroan Sannadi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Peio Canales (lesión muscular)
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Osasuna y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Estadio El Sadar
- Historial: 55 cruces — Osasuna ganó 16, Athletic Bilbao ganó 23 y empataron 16
- Último antecedente: 21/04/2026: Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
- Próximo partido de Osasuna: vs. Málaga, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Espanyol, viernes 20 de noviembre