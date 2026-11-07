Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Athletic Bilbao por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. El Athletic llega lanzado y con el derbi vasco recién ganado en el bolsillo, así que Osasuna necesita cortar esa racha para no alejarse de la mitad de la tabla.
No hay nada excepcional en juego más allá de los puntos, pero el momento de ambos equipos contrasta tanto que el partido promete movimiento de arco a arco.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega con la confianza golpeada después de perder contra el Deportivo y no termina de encontrar regularidad en LaLiga, donde marcha 15° con 11 unidades en once fechas. Antes de esa derrota había goleado 6-0, así que el equipo alterna rachas buenas con tropiezos que lo mantienen lejos de la zona alta.
El Athletic Bilbao, en cambio, atraviesa un gran momento: viene de tres triunfos seguidos, incluido el derbi ante Real Sociedad, y llega como visitante con el impulso de una goleada previa por 6-1. Está 7° con 15 puntos en diez partidos y se perfila como uno de los equipos en mejor forma de la fecha.
El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao
El historial entre ambos favorece claramente al Athletic Bilbao, que ganó 23 de los 55 enfrentamientos frente a los 16 triunfos de Osasuna, con 16 empates en el medio. En goles también manda el conjunto vasco, con 72 convertidos contra 58 de los navarros.
Los últimos cruces estuvieron parejos: Osasuna se llevó dos de los últimos cuatro, el Athletic ganó el más reciente por 1-0 y hubo un empate en el medio, señal de que la diferencia en la tabla no siempre se traduce en la cancha.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/01/2026
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|04/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-1
|Club Friendlies
|30/03/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|16/01/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-3
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|03/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-1
|Club Friendlies
|11/05/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-2
|Primera División
|19/08/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|25/05/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Racing de Santander
|Sábado 7 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 7 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Valencia vs. Real Madrid
|Sábado 7 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 15 puntos tras vencer a Real Sociedad, Prat y Getafe.