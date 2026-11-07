Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Athletic Bilbao por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. El Athletic llega lanzado y con el derbi vasco recién ganado en el bolsillo, así que Osasuna necesita cortar esa racha para no alejarse de la mitad de la tabla.

No hay nada excepcional en juego más allá de los puntos, pero el momento de ambos equipos contrasta tanto que el partido promete movimiento de arco a arco.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega con la confianza golpeada después de perder contra el Deportivo y no termina de encontrar regularidad en LaLiga, donde marcha 15° con 11 unidades en once fechas. Antes de esa derrota había goleado 6-0, así que el equipo alterna rachas buenas con tropiezos que lo mantienen lejos de la zona alta.

El Athletic Bilbao, en cambio, atraviesa un gran momento: viene de tres triunfos seguidos, incluido el derbi ante Real Sociedad, y llega como visitante con el impulso de una goleada previa por 6-1. Está 7° con 15 puntos en diez partidos y se perfila como uno de los equipos en mejor forma de la fecha.

El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao

El historial entre ambos favorece claramente al Athletic Bilbao, que ganó 23 de los 55 enfrentamientos frente a los 16 triunfos de Osasuna, con 16 empates en el medio. En goles también manda el conjunto vasco, con 72 convertidos contra 58 de los navarros.

Los últimos cruces estuvieron parejos: Osasuna se llevó dos de los últimos cuatro, el Athletic ganó el más reciente por 1-0 y hubo un empate en el medio, señal de que la diferencia en la tabla no siempre se traduce en la cancha.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/04/2026 Athletic Bilbao vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/01/2026 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 04/09/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-1 Club Friendlies 30/03/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-0 Primera División 16/01/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-3 Copa del Rey 21/12/2024 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 03/08/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-1 Club Friendlies 11/05/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-2 Primera División 19/08/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 25/05/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Málaga vs. Racing de Santander Sábado 7 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Espanyol vs. Deportivo La Coruña Sábado 7 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Valencia vs. Real Madrid Sábado 7 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Elche vs. Betis Domingo 8 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano Domingo 8 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Villarreal vs. Getafe Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Barcelona Domingo 8 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Osasuna suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Athletic Bilbao suma 15 puntos tras vencer a Real Sociedad, Prat y Getafe.