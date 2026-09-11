Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Alavés por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander y Alavés se enfrentan este sábado 12 de septiembre, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Alavés llega con el mejor arranque de liga que se le recuerda en mucho tiempo y este sábado 12 de septiembre visita a un Racing de Santander que necesita cortar la racha negativa.

La jornada 5 de LaLiga pone frente a frente a dos realidades opuestas: el equipo vasco pelea arriba de la tabla y el cántabro trata de no quedar mezclado en la zona baja.

Horario del partido

México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Argentina Colombia: DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports Colombia Perú: DIRECTV Sports Peru

DIRECTV Sports Peru Chile: DIRECTV Sports Chile

DIRECTV Sports Chile España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander no logra encontrar la regularidad. Después de ganarle 3-2 al Elche llegó la caída 0-1 ante Getafe y ahora la derrota 2-3 de visitante frente a Rayo Vallecano, un traspié que lo dejó en la posición 13 con apenas 4 puntos en cuatro fechas.

Alavés, en cambio, atraviesa un presente inmejorable. Viene de golear 5-2 a Osasuna como local, tras haber superado 1-0 a Villarreal y empatado 1-1 con Rayo Vallecano de visitante. Con 10 unidades en cuatro partidos, el equipo se ubica segundo en la tabla y llega a Cantabria con la confianza por las nubes.

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El historial entre Racing de Santander y Alavés

El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una clara diferencia a favor del Alavés, que ganó 9 veces por 5 del Racing, con 7 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo vasco, que anotó 23 tantos contra 18 del cántabro. El antecedente más reciente, en agosto de 2026, terminó igualado 1-1.

Fecha Partido Resultado Torneo 07/08/2026 Racing de Santander vs. Alavés 1-1 Club Friendlies 17/07/2024 Racing de Santander vs. Alavés 0-0 Club Friendlies 22/07/2023 Racing de Santander vs. Alavés 1-2 Club Friendlies 21/01/2023 Alavés vs. Racing de Santander 3-0 Segunda División 01/11/2022 Racing de Santander vs. Alavés 1-1 Segunda División 03/08/2019 Alavés vs. Racing de Santander 1-0 Club Friendlies 18/07/2018 Racing de Santander vs. Alavés 0-0 Club Friendlies 28/03/2015 Alavés vs. Racing de Santander 2-1 Segunda División 25/10/2014 Racing de Santander vs. Alavés 1-1 Segunda División 26/02/2006 Alavés vs. Racing de Santander 2-2 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Osasuna vs. Espanyol Sábado 12 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Athletic Bilbao vs. Elche Sábado 12 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Rayo Vallecano Sábado 12 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Barcelona Domingo 13 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Getafe vs. Deportivo La Coruña Domingo 13 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Betis Lunes 14 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis