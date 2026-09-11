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Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Alavés por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander y Alavés se enfrentan este sábado 12 de septiembre, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Alaves, LaLiga
Santander vs. Alaves, LaLiga

El Alavés llega con el mejor arranque de liga que se le recuerda en mucho tiempo y este sábado 12 de septiembre visita a un Racing de Santander que necesita cortar la racha negativa.

La jornada 5 de LaLiga pone frente a frente a dos realidades opuestas: el equipo vasco pelea arriba de la tabla y el cántabro trata de no quedar mezclado en la zona baja.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Perú: DIRECTV Sports Peru
  • Chile: DIRECTV Sports Chile
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander no logra encontrar la regularidad. Después de ganarle 3-2 al Elche llegó la caída 0-1 ante Getafe y ahora la derrota 2-3 de visitante frente a Rayo Vallecano, un traspié que lo dejó en la posición 13 con apenas 4 puntos en cuatro fechas.

Alavés, en cambio, atraviesa un presente inmejorable. Viene de golear 5-2 a Osasuna como local, tras haber superado 1-0 a Villarreal y empatado 1-1 con Rayo Vallecano de visitante. Con 10 unidades en cuatro partidos, el equipo se ubica segundo en la tabla y llega a Cantabria con la confianza por las nubes.

El historial entre Racing de Santander y Alavés

El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una clara diferencia a favor del Alavés, que ganó 9 veces por 5 del Racing, con 7 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo vasco, que anotó 23 tantos contra 18 del cántabro. El antecedente más reciente, en agosto de 2026, terminó igualado 1-1.

FechaPartidoResultadoTorneo
07/08/2026Racing de Santander vs. Alavés1-1Club Friendlies
17/07/2024Racing de Santander vs. Alavés0-0Club Friendlies
22/07/2023Racing de Santander vs. Alavés1-2Club Friendlies
21/01/2023Alavés vs. Racing de Santander3-0Segunda División
01/11/2022Racing de Santander vs. Alavés1-1Segunda División
03/08/2019Alavés vs. Racing de Santander1-0Club Friendlies
18/07/2018Racing de Santander vs. Alavés0-0Club Friendlies
28/03/2015Alavés vs. Racing de Santander2-1Segunda División
25/10/2014Racing de Santander vs. Alavés1-1Segunda División
26/02/2006Alavés vs. Racing de Santander2-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Osasuna vs. EspanyolSábado 12 de septiembre08:1511:1516:15
Athletic Bilbao vs. ElcheSábado 12 de septiembre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. Rayo VallecanoSábado 12 de septiembre13:0016:0021:00
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Getafe vs. Deportivo La CoruñaDomingo 13 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Racing de Santander y Alavés se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Racing de Santander suma 4 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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