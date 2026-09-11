Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Alavés por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

El Alavés llega con el mejor arranque de liga que se le recuerda en mucho tiempo y este sábado 12 de septiembre visita a un Racing de Santander que necesita cortar la racha negativa.
La jornada 5 de LaLiga pone frente a frente a dos realidades opuestas: el equipo vasco pelea arriba de la tabla y el cántabro trata de no quedar mezclado en la zona baja.
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander no logra encontrar la regularidad. Después de ganarle 3-2 al Elche llegó la caída 0-1 ante Getafe y ahora la derrota 2-3 de visitante frente a Rayo Vallecano, un traspié que lo dejó en la posición 13 con apenas 4 puntos en cuatro fechas.
Alavés, en cambio, atraviesa un presente inmejorable. Viene de golear 5-2 a Osasuna como local, tras haber superado 1-0 a Villarreal y empatado 1-1 con Rayo Vallecano de visitante. Con 10 unidades en cuatro partidos, el equipo se ubica segundo en la tabla y llega a Cantabria con la confianza por las nubes.
El historial entre Racing de Santander y Alavés
El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una clara diferencia a favor del Alavés, que ganó 9 veces por 5 del Racing, con 7 empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo vasco, que anotó 23 tantos contra 18 del cántabro. El antecedente más reciente, en agosto de 2026, terminó igualado 1-1.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/08/2026
|Racing de Santander vs. Alavés
|1-1
|Club Friendlies
|17/07/2024
|Racing de Santander vs. Alavés
|0-0
|Club Friendlies
|22/07/2023
|Racing de Santander vs. Alavés
|1-2
|Club Friendlies
|21/01/2023
|Alavés vs. Racing de Santander
|3-0
|Segunda División
|01/11/2022
|Racing de Santander vs. Alavés
|1-1
|Segunda División
|03/08/2019
|Alavés vs. Racing de Santander
|1-0
|Club Friendlies
|18/07/2018
|Racing de Santander vs. Alavés
|0-0
|Club Friendlies
|28/03/2015
|Alavés vs. Racing de Santander
|2-1
|Segunda División
|25/10/2014
|Racing de Santander vs. Alavés
|1-1
|Segunda División
|26/02/2006
|Alavés vs. Racing de Santander
|2-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Osasuna vs. Espanyol
|Sábado 12 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Athletic Bilbao vs. Elche
|Sábado 12 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Racing de Santander y Alavés se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Racing de Santander suma 4 puntos en el torneo.
- Alavés suma 10 puntos en el torneo.