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Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Valencia por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla y Valencia se enfrentan este viernes 11 de septiembre, en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla vs. Valencia, LaLiga
Sevilla vs. Valencia, LaLiga

Sevilla es local ante Valencia este viernes 11 de septiembre en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan por la quinta jornada de la LaLiga.

Sevilla llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sevilla viene de empatar 1-1 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 6 con 7 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Atlético.

Valencia perdió 0-5 como local ante Barcelona en la fecha anterior. Valencia está 20° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-3 como visitante ante Deportivo.

El historial entre Sevilla y Valencia

Sevilla y Valencia se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 25 triunfos de Sevilla, 28 de Valencia y 15 empates.

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Sevilla vs. Valencia0-2Primera División
07/12/2025Valencia vs. Sevilla1-1Primera División
11/04/2025Valencia vs. Sevilla1-0Primera División
11/01/2025Sevilla vs. Valencia1-1Primera División
17/02/2024Valencia vs. Sevilla0-0Primera División
11/08/2023Sevilla vs. Valencia1-2Primera División
16/04/2023Valencia vs. Sevilla0-2Primera División
18/10/2022Sevilla vs. Valencia1-1Primera División
19/01/2022Valencia vs. Sevilla1-1Primera División
22/09/2021Sevilla vs. Valencia3-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. AlavésSábado 12 de septiembre06:0009:0014:00
Osasuna vs. EspanyolSábado 12 de septiembre08:1511:1516:15
Athletic Bilbao vs. ElcheSábado 12 de septiembre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. Rayo VallecanoSábado 12 de septiembre13:0016:0021:00
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Getafe vs. Deportivo La CoruñaDomingo 13 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Sevilla y Valencia se enfrentan este viernes 11 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Sevilla suma 7 puntos en el torneo.
  • Valencia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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