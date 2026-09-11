Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Valencia por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla es local ante Valencia este viernes 11 de septiembre en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan por la quinta jornada de la LaLiga.
Sevilla llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
Sevilla viene de empatar 1-1 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 6 con 7 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Atlético.
Valencia perdió 0-5 como local ante Barcelona en la fecha anterior. Valencia está 20° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-3 como visitante ante Deportivo.
El historial entre Sevilla y Valencia
Sevilla y Valencia se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 25 triunfos de Sevilla, 28 de Valencia y 15 empates.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Sevilla vs. Valencia
|0-2
|Primera División
|07/12/2025
|Valencia vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|11/04/2025
|Valencia vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|11/01/2025
|Sevilla vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|17/02/2024
|Valencia vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|11/08/2023
|Sevilla vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|16/04/2023
|Valencia vs. Sevilla
|0-2
|Primera División
|18/10/2022
|Sevilla vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|19/01/2022
|Valencia vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|22/09/2021
|Sevilla vs. Valencia
|3-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Alavés
|Sábado 12 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Osasuna vs. Espanyol
|Sábado 12 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Athletic Bilbao vs. Elche
|Sábado 12 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Sevilla y Valencia se enfrentan este viernes 11 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 7 puntos en el torneo.
- Valencia suma 1 punto en el torneo.