Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Valencia por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla y Valencia se enfrentan este viernes 11 de septiembre, en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla es local ante Valencia este viernes 11 de septiembre en el Estadio Ramon Sanchez Pizjuan por la quinta jornada de la LaLiga.

Sevilla llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Hora local del estadio: 21:00 hs

21:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sevilla viene de empatar 1-1 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 6 con 7 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Atlético.

Valencia perdió 0-5 como local ante Barcelona en la fecha anterior. Valencia está 20° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-3 como visitante ante Deportivo.

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El historial entre Sevilla y Valencia

Sevilla y Valencia se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 25 triunfos de Sevilla, 28 de Valencia y 15 empates.

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Sevilla vs. Valencia 0-2 Primera División 07/12/2025 Valencia vs. Sevilla 1-1 Primera División 11/04/2025 Valencia vs. Sevilla 1-0 Primera División 11/01/2025 Sevilla vs. Valencia 1-1 Primera División 17/02/2024 Valencia vs. Sevilla 0-0 Primera División 11/08/2023 Sevilla vs. Valencia 1-2 Primera División 16/04/2023 Valencia vs. Sevilla 0-2 Primera División 18/10/2022 Sevilla vs. Valencia 1-1 Primera División 19/01/2022 Valencia vs. Sevilla 1-1 Primera División 22/09/2021 Sevilla vs. Valencia 3-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Racing de Santander vs. Alavés Sábado 12 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Osasuna vs. Espanyol Sábado 12 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Athletic Bilbao vs. Elche Sábado 12 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Rayo Vallecano Sábado 12 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Barcelona Domingo 13 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Getafe vs. Deportivo La Coruña Domingo 13 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Betis Lunes 14 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis