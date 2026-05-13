Quién es Martín Ink, el empresario argentino y socio de Sergio Ramos que será dueño del Sevilla

Sevilla cambia de propietario por primera vez en muchos años. Tras diferentes campañas donde se pasó de luchar por títulos europeos a un auténtico miedo al descenso, el 7 veces campeón de la Europa League se prepara para el regreso de Sergio Ramos a su junta directiva. La oferta para quedarse con el club llega de la mano de un empresario argentino. Martin Ink, el socio del ex Paris Saint Germain y Real Madrid.

A lo largo de las últimas horas diferentes medios de comunicación españoles confirmaron que la directiva del Sevilla ha dado luz verde a la compra de Five Eleven Capital del club. Un acuerdo que no habría podido darse sin la figura de Sergio Ramos como intermediario e igualmente sin la participación del empresario argentino Martin Ink. Hablamos de una figura ligada a los negocios y con un extenso recorrido en este tipo de operaciones.

Martin Ink, nacido en 1974, ha tenido todo tipo de experiencias en inversiones y asesorías de tanto fusión como adquisición de diferentes proyectos a lo largo del planeta. Dentro de Five Eleven Capital ejerce como Managing Director y fundador de un conglomerado que se quedará con el Sevilla por montos superiores a los 450 millones de euros. Se pretende reconducir una situación deportiva, económica, e incluso social, que ha dañado como nunca a uno de los clubes con mayor ascenso desde la llegada del siglo 21.

Sevilla cambiará de dueño en las próximas horas: GETTY

Tanto Martín como Sergio Ramos y el grupo Five Eleven Capital se quedarán con cerca del 80% del Sevilla. Se habla del argentino como una figura clave en este tipo de operaciones e igualmente en la planificación financiera del organigrama que tendrá en este momento el club. Será una de las personas que más peso tenga en las decisiones diarias por la entidad. Dentro de su recorrido dentro del mundo de los negocios, aparecen diferentes experiencias en empresas de la talla de Price waterhouse coopers, BA Corporate Finance o su rol como socio de Euro Latín capital.

Ink, ligado igualmente a proyectos de LaLiga

Junto a otro empresario argentino como Marcelo Ordaz, fue vital para afianzar al museo Legends en la capital española. Uno de los centros de mayor adquisición de camisetas históricas de la historia de este deporte. Ejerció tanto como CEO como de Director General del proyecto entre los años 2019 y 2021. Desde enero del 2024 que se unió a Five Eleven Capital con el objetivo de seguir consolidándose en la industria del deporte rey. LaLiga, dentro de un proyecto ubicado en el centro de Madrid.

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Solamente quedan algunos pasos burocráticos antes de que Sevilla pase a manos de Sergio Ramos y el empresario argentino. La operación pretende que ambas personalidades empiecen a dirigir la entidad de cara a la próxima temporada. Recordemos que en este momento el club hispalense y lucha por evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol español. Salvo giro de 180° estas serán las dos nuevas principales caras del club de la capital de Andalucía por un precio superior a los 450 millones de euros.

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