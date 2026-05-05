Tres puntos entre 7 equipos y 30 sudamericanos involucrados: arde la lucha por el descenso en LaLiga española

Un gol de Alexis Sánchez en Sevilla vs. Real Sociedad aprieta como nunca la lucha por el descenso en LaLiga española. Quedan 4 fechas del certamen y con un panorama de terror para varios equipos. Un total de 7 clubes se encuentran separados por solo 3 puntos. Históricos como Valencia o el Rey de la Europa League, condenados a luchar hasta el final.

Empecemos con Real Oviedo y Levante. Colista y penúltimo con 28 como 33 unidades de manera respectiva. Dos habituales de LaLiga a finales de siglo sin margen de error en lo que queda de campaña. Federico Viñas, Nicolas Fonseca, Santiago Colombatto, Thiago Fernández, Thiago Borbás y Alan Maturro, uruguayos como argentinos de ambas escuadras. Son quienes más difícil lo tienen para seguir en primera.

Hasta 7 clubes se encuentran separados por solo 3 puntos. En la casilla 18 aparece un Deportivo Alavés con 36 unidades hasta la fecha. Facundo Garcés, Lucas Boye y Nahuel Tenaglia tiene 4 finales por delante ante conjuntos como Elche, Barcelona, Oviedo y Rayo Vallecano por delante. Los cálculos generales hablan de una campaña donde la salvación empieza desde los 41 puntos.

17 en la tabla quedó Sevilla con el triunfo de anoche. Alexis les deja con 37 unidades a falta de jugar con Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo. Al nombre de Sánchez se le suman otros sudamericanos como Gabriel Suazo y Federico Gattoni. Girona les pasa con un punto en un plantel donde aparecen conocidos como Claudio Echeverri, Vitor Reis, Cristhian Stuani y Juan Arango Jr. Al equipo de Michel les queda medirse con Rayo, Real Sociedad, Atlético Madrid y Elche.

Siete equipos son separados por 3 puntos en la lucha por el descenso en España: GETTY

Martín Demichelis y su Mallorca son 15 por diferencia de gol. Villarreal, Getafe, Levante y Oviedo le queda a un plantel donde como sudamericanos aparecen los Johan Mojica y Pablo Maffeo. Elche les sigue en la tabla con 38 puntos y un -8 en diferencia de gol. Alavés, Betis, Getafe y Girona surge en un camino donde los de Eder Sarabia más que nunca necesitarán de Lucas Cepeda, Álvaro Rodríguez, Matías Dituro, Federico Redondo y Abiel Osorio para buscar la salvación.

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Más históricos en problemas

Espanyol del uruguayo Leandro Cabrera tiene 39 puntos y es 13 en la tabla. No ganan desde el año pasado y en la segunda vuelta solo han sumado 4 puntos de 45 posibles. Definen todo ante Sevilla, Athletic Club, Osasuna y Real Sociedad. Valencia, quien les sigue en la tabla con otros 39 puntos. Athletic Club, Rayo, Real Sociedad y Barcelona, los oponentes que le quedan a sudamericanos como Guido Rodríguez o Lucas Beltrán.

Todos estos clubes son separados por 3 puntos. Pero es que ni siquiera Osasuna y Rayo Vallecano, cerca de la final de la Conference League, pueden relejarse. Tienen 42 puntos en una tabla general donde ese el número de unidades más grande que ha cosechado un equipo descendido (Deportivo de La Coruña). Cuentan en sus filas con sudamericanos como Augusto Batalla, Oscar Trejo o Alfonso Espino. Quedan 4 finales para definir un descenso que puede ser histórico en LaLiga.

Datos claves

Alexis Sánchez anotó el gol de la victoria para el Sevilla ante la Real Sociedad.

anotó el gol de la victoria para el ante la Real Sociedad. Siete equipos de LaLiga están separados por solo tres puntos en la lucha por el descenso .

están separados por solo tres puntos en la lucha por el . El Real Oviedo y el Levante ocupan actualmente las últimas dos posiciones de la clasificación.