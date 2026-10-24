Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Villarreal por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita puntos con urgencia y no le alcanza con competir: la tabla ya empieza a asustar en Mestalla.

Villarreal llega como favorito pero con el partido de Champions todavía en el cuerpo, mientras que para el local cada fecha que pasa sin sumar pesa más de lo normal en la pelea por el descenso.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia no gana hace rato y el empate sin goles ante el Athletic dejó más dudas que certezas. Antes había igualado como visitante frente al Santander y el límite de la mala racha quedó marcado con la derrota 2-3 contra la Real Sociedad. Son 6 puntos en 9 fechas y el 19° puesto habla de una urgencia que ya no admite excusas.

Villarreal llega golpeado anímicamente tras caer 4-3 con el Liverpool, un partido que exigió mucho físicamente. En LaLiga el funcionamiento es otro: viene de un 0-0 ante Elche de local y antes había goleado 3-1 al Napoli. Con 9 unidades y la mitad de la tabla como territorio propio, el equipo tiene margen para manejar los tiempos aunque el desgaste europeo sea un factor a tener en cuenta.

El historial entre Valencia y Villarreal

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 62 partidos, el Valencia ganó 25 y el Villarreal 24, con 13 empates que confirman la paridad. En goles también se nota lo parejo del cruce, 82 contra 78 a favor del local de este sábado.

En los enfrentamientos más recientes el Villarreal se impuso 2-1 en la última visita a Mestalla y también había ganado 2-0 en 2025. El Valencia, de todos modos, tiene en el recuerdo un 3-1 a comienzos de 2024 que corta la seguidilla adversa.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Villarreal vs. Valencia 2-1 Primera División 25/10/2025 Valencia vs. Villarreal 0-2 Primera División 15/02/2025 Villarreal vs. Valencia 1-1 Primera División 31/08/2024 Valencia vs. Villarreal 1-1 Primera División 17/03/2024 Villarreal vs. Valencia 1-0 Primera División 02/01/2024 Valencia vs. Villarreal 3-1 Primera División 03/05/2023 Valencia vs. Villarreal 1-1 Primera División 31/12/2022 Villarreal vs. Valencia 2-1 Primera División 19/04/2022 Villarreal vs. Valencia 2-0 Primera División 30/10/2021 Valencia vs. Villarreal 2-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Elche Sábado 24 de octubre 06:00 09:00 14:00 Racing de Santander vs. Espanyol Sábado 24 de octubre 08:15 11:15 16:15 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña Sábado 24 de octubre 13:00 16:00 21:00 Athletic Bilbao vs. Getafe Domingo 25 de octubre 07:00 10:00 14:00 Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Real Sociedad vs. Levante Domingo 25 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Real Madrid Domingo 25 de octubre 14:00 17:00 21:00 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Valencia suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Villarreal suma 9 puntos en el torneo.