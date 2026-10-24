Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Villarreal por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita puntos con urgencia y no le alcanza con competir: la tabla ya empieza a asustar en Mestalla.
Villarreal llega como favorito pero con el partido de Champions todavía en el cuerpo, mientras que para el local cada fecha que pasa sin sumar pesa más de lo normal en la pelea por el descenso.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia no gana hace rato y el empate sin goles ante el Athletic dejó más dudas que certezas. Antes había igualado como visitante frente al Santander y el límite de la mala racha quedó marcado con la derrota 2-3 contra la Real Sociedad. Son 6 puntos en 9 fechas y el 19° puesto habla de una urgencia que ya no admite excusas.
Villarreal llega golpeado anímicamente tras caer 4-3 con el Liverpool, un partido que exigió mucho físicamente. En LaLiga el funcionamiento es otro: viene de un 0-0 ante Elche de local y antes había goleado 3-1 al Napoli. Con 9 unidades y la mitad de la tabla como territorio propio, el equipo tiene margen para manejar los tiempos aunque el desgaste europeo sea un factor a tener en cuenta.
El historial entre Valencia y Villarreal
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 62 partidos, el Valencia ganó 25 y el Villarreal 24, con 13 empates que confirman la paridad. En goles también se nota lo parejo del cruce, 82 contra 78 a favor del local de este sábado.
En los enfrentamientos más recientes el Villarreal se impuso 2-1 en la última visita a Mestalla y también había ganado 2-0 en 2025. El Valencia, de todos modos, tiene en el recuerdo un 3-1 a comienzos de 2024 que corta la seguidilla adversa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|25/10/2025
|Valencia vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|15/02/2025
|Villarreal vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|31/08/2024
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Villarreal vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/01/2024
|Valencia vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|03/05/2023
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|31/12/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|19/04/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|30/10/2021
|Valencia vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Rayo Vallecano vs. Elche
|Sábado 24 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Espanyol
|Sábado 24 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 24 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Celta vs. Betis
|Domingo 25 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Sociedad vs. Levante
|Domingo 25 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 9 puntos en el torneo.