Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El golpe ante Real Madrid todavía duele y el Barcelona necesita una respuesta rápida antes de que la tabla empiece a apretar. El Alavés aparece como rival justo para eso, aunque en Can Barça nunca sobra la confianza.

Después de dos tropiezos seguidos en apenas una semana, el equipo culé llega con la obligación de reencontrarse con el triunfo para no soltar la punta de LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona quedó golpeado tras caer en el clásico y antes había sufrido una goleada en contra en Champions. Son dos derrotas consecutivas que contrastan con el arranque de temporada que lo tiene como líder, y que obligan a mostrar reacción en Camp Nou antes de que la ventaja en la tabla se achique.

El Alavés no logra despegar: viene de un empate ante Málaga que cortó una racha de derrotas, pero sigue sin poder sostener resultados positivos. Está séptimo con 12 puntos en diez fechas, una campaña irregular que necesita un golpe de efecto para no quedar relegado en la mitad de la tabla.

El historial entre Barcelona y Alavés

El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 26 de los 35 enfrentamientos frente a apenas 5 triunfos del Alavés, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 86 contra 27.

En los cruces más recientes hubo de todo, incluida una sorpresa del Alavés como local en mayo pasado. Pero en el balance general, y sobre todo cuando el Barcelona juega en su cancha, la historia se inclina claramente de un solo lado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Alavés vs. Barcelona 1-0 Primera División 29/11/2025 Barcelona vs. Alavés 3-1 Primera División 02/02/2025 Barcelona vs. Alavés 1-0 Primera División 06/10/2024 Alavés vs. Barcelona 0-3 Primera División 03/02/2024 Alavés vs. Barcelona 1-3 Primera División 12/11/2023 Barcelona vs. Alavés 2-1 Primera División 23/01/2022 Alavés vs. Barcelona 0-1 Primera División 30/10/2021 Barcelona vs. Alavés 1-1 Primera División 13/02/2021 Barcelona vs. Alavés 5-1 Primera División 31/10/2020 Alavés vs. Barcelona 1-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 16:00 hs

16:00 hs Estados Unidos (PT): 13:00 hs

13:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Atlético de Madrid Sábado 31 de octubre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Celta Sábado 31 de octubre 09:15 12:15 16:15 Betis vs. Málaga Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Barcelona suma 27 puntos en el torneo.

suma 27 puntos en el torneo. Alavés suma 12 puntos en el torneo.