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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Alaves, LaLiga
Barcelona vs. Alaves, LaLiga

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El golpe ante Real Madrid todavía duele y el Barcelona necesita una respuesta rápida antes de que la tabla empiece a apretar. El Alavés aparece como rival justo para eso, aunque en Can Barça nunca sobra la confianza.

Después de dos tropiezos seguidos en apenas una semana, el equipo culé llega con la obligación de reencontrarse con el triunfo para no soltar la punta de LaLiga.

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La actualidad de ambos equipos

El Barcelona quedó golpeado tras caer en el clásico y antes había sufrido una goleada en contra en Champions. Son dos derrotas consecutivas que contrastan con el arranque de temporada que lo tiene como líder, y que obligan a mostrar reacción en Camp Nou antes de que la ventaja en la tabla se achique.

El Alavés no logra despegar: viene de un empate ante Málaga que cortó una racha de derrotas, pero sigue sin poder sostener resultados positivos. Está séptimo con 12 puntos en diez fechas, una campaña irregular que necesita un golpe de efecto para no quedar relegado en la mitad de la tabla.

El historial entre Barcelona y Alavés

El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 26 de los 35 enfrentamientos frente a apenas 5 triunfos del Alavés, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 86 contra 27.

En los cruces más recientes hubo de todo, incluida una sorpresa del Alavés como local en mayo pasado. Pero en el balance general, y sobre todo cuando el Barcelona juega en su cancha, la historia se inclina claramente de un solo lado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2026Alavés vs. Barcelona1-0Primera División
29/11/2025Barcelona vs. Alavés3-1Primera División
02/02/2025Barcelona vs. Alavés1-0Primera División
06/10/2024Alavés vs. Barcelona0-3Primera División
03/02/2024Alavés vs. Barcelona1-3Primera División
12/11/2023Barcelona vs. Alavés2-1Primera División
23/01/2022Alavés vs. Barcelona0-1Primera División
30/10/2021Barcelona vs. Alavés1-1Primera División
13/02/2021Barcelona vs. Alavés5-1Primera División
31/10/2020Alavés vs. Barcelona1-1Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 16:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 13:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. Atlético de MadridSábado 31 de octubre07:0010:0014:00
Rayo Vallecano vs. CeltaSábado 31 de octubre09:1512:1516:15
Betis vs. MálagaSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Getafe vs. SevillaDomingo 1 de noviembre07:0010:0014:00
Racing de Santander vs. Real MadridDomingo 1 de noviembre09:1512:1516:15
Elche vs. ValenciaDomingo 1 de noviembre11:3014:3018:30
Athletic Bilbao vs. Real SociedadDomingo 1 de noviembre14:0017:0021:00
Deportivo La Coruña vs. OsasunaLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Barcelona suma 27 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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