Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El golpe ante Real Madrid todavía duele y el Barcelona necesita una respuesta rápida antes de que la tabla empiece a apretar. El Alavés aparece como rival justo para eso, aunque en Can Barça nunca sobra la confianza.
Después de dos tropiezos seguidos en apenas una semana, el equipo culé llega con la obligación de reencontrarse con el triunfo para no soltar la punta de LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona quedó golpeado tras caer en el clásico y antes había sufrido una goleada en contra en Champions. Son dos derrotas consecutivas que contrastan con el arranque de temporada que lo tiene como líder, y que obligan a mostrar reacción en Camp Nou antes de que la ventaja en la tabla se achique.
El Alavés no logra despegar: viene de un empate ante Málaga que cortó una racha de derrotas, pero sigue sin poder sostener resultados positivos. Está séptimo con 12 puntos en diez fechas, una campaña irregular que necesita un golpe de efecto para no quedar relegado en la mitad de la tabla.
El historial entre Barcelona y Alavés
El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 26 de los 35 enfrentamientos frente a apenas 5 triunfos del Alavés, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 86 contra 27.
En los cruces más recientes hubo de todo, incluida una sorpresa del Alavés como local en mayo pasado. Pero en el balance general, y sobre todo cuando el Barcelona juega en su cancha, la historia se inclina claramente de un solo lado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2026
|Alavés vs. Barcelona
|1-0
|Primera División
|29/11/2025
|Barcelona vs. Alavés
|3-1
|Primera División
|02/02/2025
|Barcelona vs. Alavés
|1-0
|Primera División
|06/10/2024
|Alavés vs. Barcelona
|0-3
|Primera División
|03/02/2024
|Alavés vs. Barcelona
|1-3
|Primera División
|12/11/2023
|Barcelona vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|23/01/2022
|Alavés vs. Barcelona
|0-1
|Primera División
|30/10/2021
|Barcelona vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|13/02/2021
|Barcelona vs. Alavés
|5-1
|Primera División
|31/10/2020
|Alavés vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 16:00 hs
- Estados Unidos (PT): 13:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Atlético de Madrid
|Sábado 31 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Celta
|Sábado 31 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Betis vs. Málaga
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Barcelona suma 27 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.