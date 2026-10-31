Alineaciones de Barcelona y Alavés por la LaLiga: formaciones probables

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barcelona y Alavés

Barcelona (4-3-3): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Pau Cubarsí, Frenkie De Jong, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Rodri, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.

Alavés (4-4-2): Antonio Sivera, Hugo Novoa, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Lucas Boyé, Toni Martínez. DT: Quique Flores.

Bajas y ausentes de Barcelona y Alavés

Barcelona:

Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Eric García (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Dani Olmo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)

Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Alavés:

Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Barcelona y Alavés: todo lo que hay que saber

Día: sábado 31 de octubre

sábado 31 de octubre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Camp Nou

Camp Nou Historial: 35 cruces — Barcelona ganó 26, Alavés ganó 5 y empataron 4

35 cruces — Barcelona ganó 26, Alavés ganó 5 y empataron 4 Último antecedente: 13/05/2026: Alavés 1-0 Barcelona

13/05/2026: Alavés 1-0 Barcelona Próximo partido de Barcelona: vs. Atlético de Madrid, domingo 8 de noviembre

vs. Atlético de Madrid, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Alavés: vs. Sevilla, viernes 6 de noviembre