Mourinho explicó por qué defendió a Prestianni y no a Vinicius tras la polémica en la Champions: “Él sabe de qué lado estoy”

José Mourinho tuvo su primera entrevista a gran escala como nuevo entrenador del Real Madrid. Lo hizo en un contexto donde el inicio de LaLiga se acerca para los merengues el próximo fin de semana. Hubo tiempo para repasar todo tipo de circunstancias, incluida la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius en la pasada edición de la Champions League. El portugués explicó los motivos por los que apoyó al argentino en dicha disputa.

Todo ocurrió durante las fases finales de la Copa de Europa. En un partido entre Benfica y Real Madrid por Lisboa, Prestianni terminaría siendo expulsado por supuestamente haberse referido a Vinicius de manera racista. Mourinho en aquel entonces defendió al argentino y horas atrás explicó en El Chiringuito los motivos detrás de su decisión.

“La respuesta es simple, Prestianni era mi jugador en Benfica. Y ya está, no tiene más discusión, pueden venir 20 jugadores que era mi jugador. Ahora Vini sabe de qué lado estoy. El otro día cuando no le pitaron un penalti yo estaba en el centro del campo luchando por él”, empezaba Mourinho analizando sobre dicha polémica. Deja en claro que ahora mismo tiene una relación más que positiva con el futbolista brasileño.

Defendió a la figura del 7 del Real Madrid. Pero también le dejó recados de cara a su comportamiento frente a las fanaticadas rivales. Este Mourinho no quiere polémicas extra en este nuevo conjunto blanco: “La gente tiene que aprender a comportarse con él y hablo de árbitros. Tú no puedes pitar un penalti a uno y no a Vinicius, proteger a uno y no a Vinicius. No le respetan… A nivel de estadios, una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra celebrar delante de la afición contraria”.

Vinicius y Prestianni, protagonistas de la gran polémica de la última Champions: GETTY

El entrenador portugués deja atrás una de las grandes polémicas de la última temporada. Una que valió para el nacimiento de la famosa Ley Vinicius. En esta ningún jugador puede taparse la boca para charlar tanto con compañeros como rivales. En caso de hacerlo se exponen a sanciones como una tarjeta roja. Ya se vio en la Copa del Mundo pero no se aplicará en esta edición de LaLiga. Mourinho deja atrás la polémica Prestianni-Vinicius.

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Maffeo puede volver a medirse con Vinicius

El exlateral del Mallorca se encuentra cerca de volver a España. Todo ello después de un paso por Olympiacos de Grecia donde finalmente tendría las puertas abiertas para retornar a territorio ibérico. Valencia puja por su llegada en lo que podría suponer el reencuentro entre Pablo Maffeo y Vinicius tras algunos choques de peso entre ambos durante las últimas temporadas.

Si el lateral es finalmente comprado por el Valencia, podría volver a verse las caras con Vinicius sobre el mes de noviembre. En el fin de semana del 8 de dicho mes, el equipo de la costa mediterránea recibirá al Real Madrid en Mestalla por la jornada número 12 del campeonato español. Puede volver a la vida una de las mayores rivalidades que se haya visto sobre el césped entre dos jugadores a corto plazo en LaLiga.

Datos claves

José Mourinho explicó por qué defendió a Prestianni y apoyó a Vinicius .

explicó por qué defendió a Prestianni y apoyó a . Gianluca Prestianni fue expulsado en un partido entre Benfica y Real Madrid .

fue expulsado en un partido entre . Valencia busca el fichaje de Pablo Maffeo, quien podría reencontrarse con Vinicius.