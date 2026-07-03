Simeone no se resigna a perder a Julián Alvarez: “Las cosas se van a resolver”

Tras afirmar que lo mejor para su futuro pasaba por una transferencia lejos del Atlético de Madrid, finalmente hay respuesta de Diego Pablo Simeone hacia la figura de Julián Alvarez. El entrenador no se resigna a perder a su estrella más importante en el conjunto colchonero. Espera que tras el final de la Copa del Mundo, la situación pueda solventarse en pro de los rojiblancos.

“El futuro de Julián Alvarez, sobre todo, es el partido de mañana. Lo mejor que puede hacer es centrarse en eso. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron. Que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida”, comenzaba Diego Pablo Simeone en su exposición por medio de los micrófonos de ESPN.

Desveló cómo fue su primer encuentro con Alvarez tras las palabras de este. No duda que se trata de un jugador trascendental tanto para Argentina como para Atlético de Madrid: “Me lo crucé a Julián. Fui a ver a Giuliano un rato y estuvimos un rato charlando. Sobre todo hablamos de su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, ya que está al 100%. En el segundo partido no estuvo lo acertado que suele estar él, pero ya mostró otro ritmo de juego. Otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar”.

“Es un futbolista extraordinario, el mejor jugador que tenemos en el Atlético de Madrid, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo, de futbolista diferente. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo”, más reflexiones de Diego Pablo Simeone a la espera de lo que ocurra con las negociaciones entre Atlético de Madrid y Barcelona.

Simeone solo tiene elogios para Julián Alvarez: GETTY

Recordemos que todo estalló por todo lo alto tras el encuentro entre Argentina y Argelia. Fue la primera vez donde Julián Alvarez abrió la puerta a una posible salida del equipo rojiblanco. Todo ello apenas 24 meses después de fichar por el equipo de Diego Pablo Simeone tras salir de Manchester City. De momento nadie en la capital española tiene intenciones de venderle al Barcelona.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Alvarez?

El delantero argentino firmó su vínculo contractual con los colchoneros hasta el verano del año 2029. Todo ello en una operación que superó los 75 millones de euros a nivel de traspasos entre clubes. Recordemos que Real Madrid ya se bajó de la puja producto del comunicado emitido por la entidad alrededor de una oferta rechazada desde el lado colchonero por los servicios del argentino.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, así como el CEO Gil Marín, hablaron antes de Diego Pablo Simeone y definieron la situación como una donde Julián Alvarez no tiene las puertas abiertas para dejar el club. Por Cataluña esperan que tras el final de la Copa del mundo se puedan restablecer las negociaciones entre clubes. Es una de las tramas del verano y veremos qué inflexión tiene lo que ocurra con la selección Argentina en esta.

Datos claves

Diego Pablo Simeone conversó con Julián Álvarez y afirmó que la situación contractual se va a resolver.

conversó con Julián Álvarez y afirmó que la situación contractual se va a resolver. Julián Álvarez abrió la puerta a su salida del club tras el partido de Argentina contra Argelia.

abrió la puerta a su salida del club tras el partido de Argentina contra Argelia. Atlético de Madrid firmó un vínculo contractual con el delantero argentino hasta el verano del año 2029.