Barcelona no homenajearía a sus 7 campeones del Mundo con España

Lo que parecía una certeza ha cambiado de cara al choque de este jueves. Los 7 campeones del Mundo con España podrían quedarse sin homenaje.

Ha sido común durante este inicio de LaLiga española ver diferentes homenajes a los campeones del mundo de los diferentes equipos del campeonato. Pronto le tocará el turno al Real Madrid y al Barcelona, donde aparecen propuestas más que distintas en relación a un acto previo a los partidos que por la Ciudad Condal podría suspenderse a lo largo de las últimas horas.

Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo y Lamine Yamal son los campeones del mundo que visten la camiseta del Barcelona. Hace solamente una semana se hablaba de un homenaje en la previa del encuentro frente al Athletic Club de Bilbao este jueves en el Camp Nou. Onda Cero no descarta que dicho acto protocolario quede suspendido.

Los motivos no se han desvelado, pero obedecen desde la lógica a la reacción popular que podría tener el estadio con los futbolistas que ganaron la Copa del Mundo para España. La afición del Barcelona, en buena parte, mantiene una ideología de orgullo por el catalanismo y ni mucho menos de cercanía con tanto el Estado español como su selección. Evitar pitadas o momentos incómodos en el primer partido en casa del equipo de Hansi Flick es el objetivo.

El acto que podría anularse es simple. Como hemos visto en estadios como el del Atlético de Madrid, la Copa del Mundo llegaría al centro del campo con los jugadores campeones del mundo recibiendo una ovación general del recinto. En Barcelona, donde más se tienen futbolistas de la plantilla de Luis De La Fuente, temen que pueda significar un arma de doble filo.

Hasta 7 jugadores del Barcelona son campeones del Mundo ahora mismo: GETTY

No es la primera vez que el club se ve en medio de esta polémica. En el año 2010 y durante las primeras jornadas de LaLiga incluso se llegó a silbar a Andrés Iniesta en estadios como el del Athletic Club de Bilbao. Otro punto del campeonato con ideologías similares a la de esta parte de la afición culé y donde por varias temporadas el cerebro del mítico equipo de Pep Guardiola fue señalado por aquel tanto frente a Países Bajos en el invierno sudafricano.

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Real Madrid sí rendirá homenaje esta noche

La Casa Blanca del fútbol sí tendrá homenajes esta noche para los dos futbolistas campeones del mundo que coincidirán en su césped. Se tratará del primer partido de Marc Cucurella como lateral izquierdo de los merengues, pero también del primer encuentro en su estadio del delantero Mikel Oyarzabal y que llegará de la mano de la Real Sociedad.

Se espera que ambos jugadores sean ovacionados por las gradas del estadio Santiago Bernabéu antes de que comience el choque esta noche. Será un acto conjunto donde ambos planteles realizarán un pasillo a los dos campeones del mundo que coincidirán un mes y una semana después de derrotar a Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Datos claves

FC Barcelona evalúa suspender el homenaje a sus 7 campeones del mundo .

evalúa suspender el homenaje a sus . Real Madrid realizará un homenaje previo a Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal .

realizará un homenaje previo a . Onda Cero reportó la posible cancelación del acto protocolario en el Camp Nou.